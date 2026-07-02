Solo una de cada tres capitales españolas tienen refugios climáticos, según Greenpeace que advierte de muertes por calor

Mapa de refugios climáticos en 2026 - GREENPEACE

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Greenpeace ha advertido que, pese al aumento de las muertes por calor, solo una de cada tres capitales españolas tiene refugios climáticos. La organización no sólo alerta del estancamiento en cuanto al número de espacios públicos para protegerse de las altas temperaturas, sino de las "graves carencias que impiden que muchos refugios actuales sean efectivos".

"El verano que conocíamos ya no existe. El calor es un problema de salud pública que cada año mata en España a miles de personas y no estamos respondiendo a la velocidad que el cambio climático nos impone, ni para frenarlo ni para adaptarnos a sus impactos", ha advertido Elvira Jiménez, responsable de adaptación al cambio climático de Greenpeace.

La entidad considera que los refugios climáticos son una "medida efectiva a corto plazo para proteger a las personas del calor extremo" y, sin embargo, el balance con respecto a 2025 "es desolador". "Casi el 70% de las capitales de provincia volverán a dejar a las personas más vulnerables sin protección ante un verano al rojo vivo", ha destacado Elvira Jiménez.

A las puertas de un nuevo episodio de calor extremo, el avance en cuanto a su implantación se encuentra "casi congelado respecto a 2025", según la asociación ecologista, y frente a las 16 capitales con refugios detectados el año pasado, actualmente son 19 las que cuentan con estos servicios.

Esto pone en evidencia, según la entidad, lo que vuelve a dejar a una gran parte de la población sin acceso a estos espacios, a la vez que aumenta la vulnerabilidad de toda la población, sobre todo de la infancia, las personas mayores y quienes viven con enfermedades crónicas.

SITUACIÓN POR CCAA

Greenpeace ha recordado que el norte ya no es un destino para escapar del calor y sus ciudades "han destacado por las constantes alertas rojas sanitarias". Según los datos de la organización, Oviedo, Santander, Lugo y Santiago no cuentan con ningún refugio climático.

En el caso de País Vasco, aunque todas sus capitales ofrecen red de refugios, "muestran limitaciones de horarios o espacios inadecuados". Así Bilbao "incluye como refugios espacios bajo puentes o vestíbulos de pequeñas estaciones de transporte, mientras que Vitoria-Gasteiz reduce su red de 29 refugios a tan sólo 9 en agosto".

En La Rioja, los refugios de interior en Logroño abren sólo en su horario habitual e incluyen espacios de pago como cafeterías municipales, "lo que incumple una característica básica de los refugios climáticos que es su gratuidad". Respecto a Navarra, ha comenzado a impulsar una red foral de refugios climáticos en la que Pamplona por ahora sólo cuenta con espacios de exterior.

En el interior del país, Extremadura y Castilla-La Mancha destacan por la "ausencia total de refugios" en sus principales ciudades. En Castilla y León, únicamente Valladolid cuenta con refugios climáticos en una red sin cambios desde el año pasado. "Todo ello a pesar de que León, Salamanca, Zamora y la propia capital vallisoletana se encuentran entre las ciudades españolas con mayor porcentaje de población mayor de 65 años y han estado en alerta roja sanitaria por altas temperaturas durante la reciente ola de calor", ha informado Greenpeace.

Madrid repite como "caso de desinformación", dice Greenpeace, ya que el Ayuntamiento ha anunciado varios refugios "que no están identificados y no existe ningún listado o mapa sobre estos espacios en la web municipal, lo que incumple otro requisito básico: informar debidamente a la población". Además, Greenpeace se ha quejado de que este año el Ayuntamiento promueve los mercados municipales como refugios, "aunque la mayoría no cuentan con zonas de descanso gratuitas, por lo que es necesario consumir en algún establecimiento".

En Aragón, donde sólo Zaragoza cuenta con refugios, hay las limitaciones de horario y, sin embargo, Cataluña cuenta con una red extensa de refugios en todas las capitales, especialmente en Barcelona, donde el ayuntamiento asegura un refugio para todas las personas a menos de 10 minutos. Sin embargo, las restricciones de horario disminuyen la efectividad de estos recursos tanto en la Ciudad Condal como en Lleida, Girona y Tarragona.

En la Comunidad Valenciana, Valencia es la única capital con refugios climáticos, todos de interior y abiertos únicamente en sus horarios habituales. La Generalitat Valenciana ha impulsado una red de refugios climáticos, pero sólo constan como participantes seis municipios que no son capitales. Más al sur, la ciudad de Murcia mantiene la misma red que en 2025, con algunos espacios de exterior cuestionables por su sombra insuficiente.

En Andalucía, tres de sus capitales (Cádiz, Granada y Huelva) no disponen de refugios. En el resto, siempre sebún Greenpeace, las medidas son "deficientes" y Sevilla ha habilitado cuatro centros deportivos como refugios para toda su población; Málaga se ha limitado a señalizar una red idéntica a la del año pasado, a pesar de incluir zonas inadecuadas como un parking; Almería ha activado cinco espacios únicamente durante las alertas del último episodio de calor; en Jaén, la mayoría de centros cierran tras el mediodía y algunos no cuentan ni siquiera con fuentes de agua, y Córdoba ofrece sólo ocho refugios, aunque amplían su horario en caso de alerta roja.

Por último, en ninguno de los archipiélagos es posible encontrar refugios climáticos. El Gobierno de Canarias tan sólo ha publicado una guía con recomendaciones para diseñar espacios de exterior. Por otro lado, el Govern ha publicado ayudas para la habilitación de refugios a las que se han acogido varios municipios, pero la ciudad de Palma permanece aún en la fase de diseño de una posible red.

Ante esta situación, Greenpeace ha recordado que "no basta simplemente con etiquetar un espacio como refugio climático. Deben ser efectivos en cuanto a su disponibilidad y accesibilidad para que los puedan utilizar las personas más vulnerables que no encuentran alivio en sus hogares".