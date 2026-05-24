Solo el 9% de los edificios de La Rioja es plenamente accesible a personas con movilidad reducida

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LOGROÑO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

Los más de 15.800 riojanos que tienen movilidad reducida consdieran que salir de casa resulta todo un desafío, condicionado por escalones, puertas imposibles o ascensores poco adaptados o inexistentes, según se asegura en el Primer Barómetro de la Accesibilidad de la Fundación Mutua de Propietarios.

De este modo, el informe reseña que únicamente el 9% de los cerca de 64.000 de edificios residenciales -unos 5.700- ofrecen un recorrido completamente accesible desde la calle a la puerta de vivienda para una persona en sillas de ruedas, mientras que el 91% presenta, al menos, una barrera.

Este Barómetro de la Accesibilidad analiza el recorrido desde la calle a la vivienda para mostrar que las barreras arquitectónicas se inician incluso antes de entrar. Un 38% no son accesibles desde la calle al portal y, en el 48% de los casos, el motivo es un simple escalón. Además, en las ocasiones en que existe una rampa, es frecuente que no cumpla su función, ya un 40% carece de barandilla.

Una vez situados en el portal de acceso al edificio, el 39% de las fincas no son accesibles: aunque las puertas de entrada son generalmente anchas (89%), en casi la mitad de los casos (47%) no se sostienen solas o se cierran lentamente, y un tercio presenta dificultades de apertura por su peso (30%).

Además, solo un 42% de los porteros automáticos están a la altura de una persona en silla de ruedas y, una vez dentro, rutinas como recoger el correo se convierten también en un problema, ya que tres de cada cinco buzones son inalcanzables.

Si el edificio dispone de ascensor -inexistente en el 9% de las fincas riojanas-, acceder no está garantizado: el 43% cuenta con un desnivel que no se salva adecuadamente. Y, en su interior, las dificultades continúan: puertas pesadas (87%), botones demasiado altos (85%), tiempos de cierre insuficientes (83%) o falta de espacio (78%) son solamente algunas de las eventualidades que hay que salvar.

Por ello, el informe señala que el 64% de los ascensores no cumple los criterios de accesibilidad física para su uso en silla de ruedas. Y finalmente, en el caso de optar por las escaleras, tampoco se posicionan como una alternativa viable para las personas con movilidad reducida, ya que tres de cada cinco no disponen de barandillas a ambos lados.

FALTA PERCEPCIÓN.

El primer Barómetro de la Accesibilidad de la Fundación Mutua de Propietarios identifica una brecha en la percepción de la accesibilidad en el edificio.

Los riojanos que no tienen problemas de movilidad la puntúan con un 7,8, pero si se califica desde la perspectiva de quienes sí los tienen, la valoración desciende hasta el 6,5.

A la falta de concienciación para mejorar las condiciones de accesibilidad de un edificio, el informe detecta la escasez de recursos de las comunidades de propietarios.

El 83% de los edificios no han acometido mejoras en los dos últimos años y el 44% no prevé hacerlo en el corto plazo.

El coste económico y la falta de iniciativa vecinal figuran como los principales frenos ya que adaptar el edificio para vivir en silla de ruedas se percibe como inviable: el 84% lo considera económicamente difícil.