Sorteadas las 200 invitaciones dobles para el acto institucional 'Bailando con Azcona'

LOGROÑO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Este lunes, a las 12,00 horas, se ha realizado el sorteo de las 200 invitaciones dobles para acudir al acto institucional 'Bailando con Azcona', que se celebrará el próximo jueves, 29 de octubre, a las 20,00 horas.

Tal y como indicaban las bases, a las 12,00 horas de hoy, lunes 26 de octubre, la sala de usos múltiples del Ayuntamiento de Logroño ha acogido el sorteo público de las 200 invitaciones para el acto institucional 'Bailando con Azcona', el próximo 29 de octubre a las 20,00 horas.

Los agraciados podrán presentarse a recoger sus invitaciones, mostrando el resguardo que recibieron en el momento de participación, entre los días 26 y 28 de octubre en el punto de información del Ayuntamiento de Logroño (010) de 9,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 19,00 horas.

Aquellos premiados que no recojan sus invitaciones en el plazo señalado perderán su invitación, que pasará a disposición de los números de reserva en el sorteo por orden de extracción. Se procederá a contactar con los participantes de esta lista de reserva hasta completar el aforo.

La lista de los premiados está disponible en la web logrono.es, en el apartado 'Eventos'.

Enlace a 'Eventos': https://logrono.es/-/bailando-con-azcona