Sorzano celebra el próximo domingo la tradicional procesión de 'Las Doncellas', con más de 70 participantes

Archivo - Sorzano celebra el próximo domingo la tradicional procesión de 'Las Doncellas' - FIESTA DE LAS DONCELLAS - Archivo

LOGROÑO, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Sorzano celebrará este próximo domingo, a partir de las 11,30 horas, la tradicional procesión de 'Las Doncellas', una de las romerías más emblemáticas de la comunidad.

Este año participarán más de setenta doncellas de Sorzano, Logroño, Lardero, Nalda, Entrena, Viguera, Alberite, Albelda, Villamediana (entre otras localidades de La Rioja), de Bilbao, Madrid, San Sebastián, Irún... ataviadas con sus ramos de acebo decorados con flores de papel.

La procesión anual de las doncellas de Sorzano, que se celebra el tercer domingo de mayo, es un evento que destaca por su rica carga simbólica y arraigo tradicional en la comunidad.

Durante este acto, la imagen de la Virgen de la Hermedaña es trasladada hasta la ermita de la Virgen del Roble, patrona del municipio, en un intercambio simbólico.

Acompañada por una comitiva encabezada por la Cruz procesional y los pendones carmesíes del municipio, la procesión, que parte de la parroquia de San Martin de Tours, destaca por la participación de 'Las Doncellas', jóvenes ataviadas con vestidos blancos y portando ramos de acebo adornados.

Además, acompañan a las doncellas los danzadores, la Escuela de Jotas de La Rioja y la Agrupación Musical Rioja. Este evento, además de ser una manifestación de fe, es también un homenaje a la historia y las tradiciones locales.

La celebración culmina con una misa al aire libre en la explanada de la ermita oficiada por el obispo de Calahorra y la Calzada Monseñor Santos Montoya, seguida de actividades festivas en el pueblo.

Se ha organizado el segundo concurso de fotografía "Fiesta de las Doncellas". La procesión de "Las Doncellas" no solo es un momento de fervor religioso, sino también una oportunidad para reunir a la comunidad en torno a sus valores y creencias compartidas.