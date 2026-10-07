SOS Rioja registra 14 incidencias por las lluvias y tormentas de esta tarde y noche, todas en Logroño

LLuvia en Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

SOS Rioja ha informado esta mañana de que, una vez finalizado el episodio de nivel amarillo por lluvias y tormentas que ha afectado a La Rioja desde las 15 horas del día 6 de octubre hasta las 00 horas del día 7, ha gestionado 14 incidencias.

Todas estas incidencias, de acuerdo con estas informaciones del Servicio de Emergencias, han sido registradas en Logroño, relacionadas principalmente con balsas de agua, inundaciones de calles y la caída de árboles y ramas.

Entre las actuaciones más relevantes destacan las afecciones por acumulación de agua en distintos puntos de la capital riojana. Se han registrado balsas de agua en la LO-20 y en la calle Norte. Asimismo, se ha producido la inundación de la rotonda de avenida Mendavia, debajo de la carretera A-13, y de un carril del puente de Práxedes Mateo Sagasta.

También se han registrado problemas en el alcantarillado, que no ha podido evacuar el agua, provocando la inundación de la calle Salustiano Olózaga, en el acceso desde la rotonda de la calle Chile, así como en la calle Duques de Nájera, donde se ha inundado un aparcamiento.

Además, se han producido diversas incidencias por caída de árboles y ramas. Un árbol ha caído dentro de un aparcamiento en la calle Cigüeña y otro sobre la acera de la calle Río Cidacos.

Por otro lado, una mujer de unos 27 años ha sufrido una caída en la calle Piqueras como consecuencia de la lluvia y ha sido trasladada al Hospital San Pedro.

Para la atención de estas incidencias se han movilizado a la Guardia Civil, Policía Local de Logroño, servicio de mantenimiento de carreteras y recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

En cuanto a las precipitaciones acumuladas durante el episodio, los registros más elevados se han alcanzado en Logroño, con 10,8 l/m2; Villoslada, con 5,5 l/m2; Torrecilla, con 4,7 l/m2; Arnedillo, con 3,5 l/m2, y Santa Marina, con 2,8 l/m2.