SOS RIOJA registra un total de 51 incidencias, de carácter leve, tras finalizar el episodio de vientos en la región

LOGROÑO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

SOS RIOJA ha informado de un total de 51 intervenciones, todas ellas de escasa entidad, finalizado el episodio de vientos (alerta amarilla) que ha vivido nuestra región en las últimas horas. No hay que lamentar daños personales.

Según informan desde la entidad, los incidentes han sido "los habituales provocados por este tipo de fenómenos". Entre ellos; afección en señalizaciones, árboles y ramas caídos, pequeños desprendimientos en viviendas, contenedores desplazados, toldos y antenas afectados, etc.

Entre los mayores valores de rachas de vientos registrados por las estaciones meteorológicas destacan los 133 km/h de Ocón, los 114 km/h de Anguiano y los 121 km/h de Arnedillo.