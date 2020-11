'SOS Urgencias' califican de "imprudencia" poner a alumnos de 4º de Enfermería en el servicio

LOGROÑO, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma 'SOS Urgencias' han calificado de "imprudencia" poner a alumnos de cuarto de Enfermería en el servicio. Ha sido en la vigésimo tercera concentración que han realizado a las puertas de servicios de Urgencias en el Hospital San Pedro.

Han recordado que el pasado viernes se desarrolló una reunión "a la que no fuimos invitados", pero en la que la diputada de IU, Henar Moreno, "nos defendió". En este punto, han señalado que "si que reconocemos que se han hecho mejoras, pero no es suficiente". "No sirve de nada crear infraestructuras si no tienen personal para cubrirlas, o mejor dicho, tiran del personal de la urgencia, ya de por sí escaso, para cubrir nuevos puestos".

Trabajar en las Urgencias "implica versatilidad y adaptación, y no cabe duda que de ello porque ir a trabajar todos los días se convierte en el 'Juego de la Ruleta Rusa', pero, afortunadamente, pese a eso, seguimos sacando diariamente el trabajo adelante".

Y para colmo, la Dirección de Enfermería, con Yolanda Caro al frente, "ha decidido incorporar Alumnos de 4º de Enfermería, sin terminar sus prácticas, sin terminar su Graduado y sin colegiar, con un contrato como Auxilio Sanitario, es decir, realizando labores y técnicas de Enfermería que deben ser supervisadas por los Enfermeros Titulados", que "están siendo ubicados en la cartelera como si se tratasen de plantilla del propio Servicio, es decir, para sustituir a personal titulado y

colegiado". Este hecho "nos parece de una imprudencia y una temeridad

desorbitantes", han añadido.

Ahora los riojanos, "tienen que ver cómo sus familiares son atendidos por personal sin titulación, administrando medicación sin supervisar y asumiendo responsabilidades que no les competen porque se encuentran en desamparo legal".

Exigimos saber "en qué situación se encuentran, cómo deben actuar y

cómo debemos actuar nosotros en consecuencia, porque actualmente la

plantilla de este Servicio, no está dispuesta a asumir más cargas de trabajo ni más responsabilidades que puedan conllevar consecuencias desastrosas para la sanidad riojana".

Hemos puesto en conocimiento de los Sindicatos y del Colegio de

enfermería Riojano "esta desafortunada coyuntura para que obren en

consecuencia y exijan responsabilidades a quien sea necesario". Para

"esclarecer la situación en la que se encuentran trabajando, no solo en este servicio, sino también en las Unidades de Cuidados críticos o plantas de hospitalización Covid".

Mientras tanto, ha señalado la Plataforma es que "seguimos esperando que tanto políticos, altos cargos del hospital y dirigentes de la urgencia nos escuchen y atiendan a nuestros requerimientos sobre las carencias de personal".

"No queremos considerarnos enemigos de nadie, queremos esforzarnos

porque este Servicio, siendo la puerta de entrada al Hospital, sea tratado como se merece y se le dote de las infraestructuras y el personal que verdaderamente necesita para que se le conceda la importancia que verdaderamente tiene", han concluido, no sin antes señalar que los profesionales "están en disposición de escuchar, de formar o participar en reuniones de trabajo y planificación, así como consensuar una mejora continua del servicio".