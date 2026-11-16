Stanford incluye a 7 investigadores e investigadoras de la UR en el ránking de los más influyentes a nivel mundial

Stanford incluye a 7 investigadores e investigadoras de la UR en su ránking de los más citados e influyentes a nivel mundial. - UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

LOGROÑO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Rioja (UR) sitúa a 7 investigadores y investigadoras en el ranking de la Universidad de Stanford que identifica al 2 por ciento de los investigadores más citados e influyentes a nivel mundial.

Este ranking -elaborado por el profesor Ioannidis, de la Universidad de Stanford, en colaboración con Elsevier y la base de datos Scopus- analiza todo el personal investigador del mundo agrupándolo dentro de 20 grandes áreas y 174 subcampos científicos empleando variables ponderadas de evaluación específicas por cada una de ellas.

La novena versión de esta base de datos se basa en una captura de datos realizada el 1 de agosto de 2026 sobre los perfiles de autor de Scopus, reflejando las citas acumuladas hasta el final del año de citas 2025.

En esta edición, la Universidad de La Rioja sitúa a 7 investigadores en dicho listado, distribuidos en otras tantas disciplinas (Aerospace & Aeronautics, Agronomy & Agriculture, Inorganic & Nuclear Chemistry, Nursing, Microbiology, Numerical & Computational Mathematics y Psychiatry); frente a los 6 investigadores de la edición anterior del ranking en seis disciplinas, al sumarse Inorganic & Nuclear Chemistry.

IMPACTO EN CARRERA Y AÑO 2025.

Esta herramienta ofrece dos listados: el impacto de toda la carrera, con datos hasta finales de 2025, y el impacto en un único año, 2025. De esta manera, entran en la lista los 100.000 investigadores con mayor puntuación compuesta (c-score) o quienes están en el 2 % superior de su subcampo, cubriendo el primer listado un total de 243.883 investigadores y el segundo 249.270 de todo el mundo.

El c-score pondera las citas, el índice h, ajustado por coautoría y la posición del autor (único, primero o último), y mide impacto, no productividad. La base incluye además indicadores sin autocitas y datos sobre artículos retractados.

De los 7 investigadores e investigadoras de la Universidad de La Rioja (5 hombres y 2 mujeres), presentes en 7 disciplinas, 5 están en el listado de carrera, 5 en el de 2025 y 3 en ambos.

Así, en el listado de impacto de toda la carrera están situados, de la Universidad de La Rioja, Eduardo Fonseca-Pedrero, de la Unidad Predepartamental de Ciencias Biomédicas y Especialidades Sanitarias; Miguel Ángel Hernández-Verón, del Departamento de Matemáticas y Computación; Carmen Torres Manrique, del Departamento de Agricultura y Alimentación; Martín Lara Coira, investigador colaborador del Instituto de Investigación en Computación Científica de la Universidad de La Rioja (SCRIUR), y José M.ª López de Luzuriaga, del Instituto de Investigación en Química de la Universidad de La Rioja (IQUR).

Por su parte, en el listado de impacto en el año 2025, aparecen Eduardo Fonseca-Pedrero, de la Unidad Predepartamental de Ciencias Biomédicas y Especialidades Sanitarias; Carmen Torres Manrique, del Departamento de Agricultura y Alimentación; Guadalupe Manzano García, del Departamento de Ciencias de la Educación; Javier Tardáguila Laso; del Departamento de Agricultura y Alimentación; y Martín Lara Coira, investigador colaborador del Instituto de Investigación en Computación Científica de la Universidad de La Rioja (SCRIUR).

En cada caso, los investigadores e investigadoras de la Universidad de La Rioja equivalen al 2,30 % y el 1,95 %, respectivamente, de los 210 y 256 registros de investigadores de instituciones españolas en esos mismos subcampos. No obstante, su peso en la élite es mayor al estar cuatro investigadores e investigadoras en el 'Top 10' español de cada subcampo.

CUATRO INVESTIGADORES DENTRO DE LOS 10 PRIMEROS PUESTOS NACIONALES.

En el listado de impacto de toda la carrera, dos de los cinco investigadores de la Universidad de La Rioja aparecen en el 'Top 10' nacional de su especialidad: Martín Lara Coira es el primero en Aerospace & Aeronautics; y Miguel Ángel Hernández-Verón el tercero en Numerical & Computational Mathematics.

En el listado de impacto en el año 2025, tres de los cinco investigadores de la Universidad de La Rioja aparecen en el 'Top 10' nacional de su especialidad: Martín Lara Coira es el primero en Aerospace & Aeronautics; Guadalupe Manzano García es la sexta en Nursing; y Eduardo Fonseca-Pedrero es el octavo en Psychiatry.

El ranking de la Universidad de Stanford que identifica al 2 % de los investigadores más citados e influyentes a nivel mundial se basa en la mayor base de datos que recoge producción científica de forma rigurosa y selectiva (Scopus).

Por ello, la complejidad de la normalización de los nombres de las instituciones y las afiliaciones de los investigadores hace que la identificación de estos sea compleja. España, en su conjunto, aporta en esta última versión del ranking a nivel mundial 5.903 investigadores teniendo en cuenta las dos bases de datos.

En el caso de la Universidad de La Rioja, ofrece una representación de la excelente investigación que se lleva a cabo y que se muestra de forma completa tanto a través de Dialnet, la mayor infraestructura pública de ciencia abierta en español, como del propio Portal de la Investigación (https://investigacion.unirioja.es/).

El Portal de la Investigación (https://investigacion.unirioja.es/) es no solo el repositorio institucional sino también un sistema de información que permite explorar la estructura de la I+D+i, localizar expertos en un campo de investigación científica y acceder a los resultados de la investigación que se desarrolla en La Universidad de La Rioja.