STAR alerta de que "los problemas siguen agravándose en la cocina del Hospital San Pedro"

Archivo - Fachada del Hospital San Pedro - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Desde el sindicato STAR manifiestan "una vez más" la necesidad "urgente de acometer inversiones en el Servicio de Cocina del Hospital San Pedro".

En anteriores ocasiones -indican en una nota de prensa- "ya nos hemos visto obligados a denunciar la situación de este servicio, que cuenta con unas infraestructuras claramente obsoletas e insuficientes para hacer frente a las necesidades derivadas del aumento exponencial del número de menús que se elaboran diariamente".

Así las cosas, prosiguen, "a los problemas estructurales, la falta de espacio, las elevadas temperaturas en determinadas zonas, las humedades y los desprendimientos, se suman ahora las continuas averías de los equipos necesarios para la elaboración de los menús. En estos momentos, la mitad de las ollas se encuentran fuera de servicio, situación a la que se ha añadido también la avería de uno de los hornos".

Esta falta de medios "impide que el personal de cocina pueda realizar su trabajo en condiciones adecuadas y puede llegar a provocar el colapso del servicio".

Para el sindicato "resulta absolutamente necesario garantizar un mantenimiento adecuado de las instalaciones y que cualquier avería se resuelva en el menor tiempo posible, con el fin de prestar el servicio en óptimas condiciones y evitar riesgos innecesarios que puedan comprometer su funcionamiento".

Desde STAR "queremos también poner en valor el trabajo, muchas veces invisible y no suficientemente reconocido, de cocineros y cocineras, dietistas, técnicos y técnicas en Dietética, y pinches de cocina. Su labor permite elaborar diariamente cientos de menús, fundamentales para la alimentación y la adecuada recuperación de los pacientes atendidos en los distintos hospitales y centros sanitarios".

Asimismo, "consideramos necesario abordar las mejoras salariales y de las condiciones laborales de estos profesionales, cuyo trabajo resulta imprescindible para el funcionamiento del sistema sanitario".

Por todo ello, "instamos al SERIS a que acometa, de una vez por todas, las necesarias mejoras en las infraestructuras y en el equipamiento del Servicio de Cocina del Hospital San Pedro, garantizando que sus profesionales puedan desarrollar su trabajo en condiciones adecuadas y que el servicio se preste con todas las garantías".