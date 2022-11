STAR confirma su voto negativo a la Oferta Pública de Empleo para el personal docente no universitario de 2022

LOGROÑO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato STAR ha asegurado que "no aprueba" la Oferta Pública de Empleo Docente de 2022, por considerar una "imprudencia" su ejecución en 2023 junto con los procesos de estabilización, pudiendo provocar efecto llamada respecto a otras comunidades autónomas, habiendo comunidades limítrofes que ya han manifestado que no convocarán oposiciones de turno libre en este año y sin conocer cómo van a proceder otras".

Además STAR considera que en esta OPE "se deberían contemplar 18 plazas que no fueron ejecutadas en OPEs anteriores y que la Consejería de Educación las da por perdidas".

Como explican en una nota de prensa "son varias las razones que han motivado esta postura en la Mesa Sectorial. En primer lugar, no se puede permitir que se pierdan las 18 plazas de OPEs anteriores, ya que no fueron ejecutadas en su momento y persiste la necesidad".

Por otra parte, habiendo especialidades que entran dentro de esta OPE que al inicio no estaban programadas sus convocatorias en 2023, "la aprobación de esta Oferta de Empleo no permite a todos los aspirantes prepararse de manera adecuada y con la previsión suficiente".

De este modo, "estos tendrán que preparar un amplio número de temas a pocos meses de la ejecución de las pruebas, encontrándose en situación de desventaja".

Por otra parte, "y ante la incertidumbre de lo que ocurrirá en las Comunidades Autónomas limítrofes, sabiendo ya que algunas de ellas únicamente van a convocar en 2023 procesos de estabilización, consideramos un desacierto aprobar una OPE que posiblemente ponga en peligro la estabilidad del profesorado riojano, ante la posibilidad de que se dé un efecto llamada que atraiga a aspirantes de todo el territorio nacional".

Por todo esto, y a pesar de que la OPE cumple con los criterios establecidos en cuanto a tasa de reposición, STAR "no aprueba la Oferta de Empleo Público Docente 2023 entendiendo que no protege a los opositores riojanos dejando abierta la puerta al efecto llamada de otras comunidades autónomas con la convocatoria de esta oferta en 2023, además de no estar de acuerdo con la no inclusión de 18 plazas pertenecientes a ejercicios anteriores que por no ser convocadas en su momento se consideran perdidas y no se convocarán".