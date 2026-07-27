STAR insta al desbloqueo de la jubilación parcial del personal laboral en la Administración Pública tras aprobar decreto

LOGROÑO 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La convalidación por el Congreso de los Diputados del Real Decreto-ley 19/2026, de 29 de junio, pone fin a la situación de bloqueo que afectaba a las solicitudes de jubilación parcial del personal laboral en las Administraciones Públicas.

La modificación del artículo 215 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, introducida por el Real Decreto-ley 11/2024, vigente desde el 1 de abril de 2025, ha provocado la paralización de las solicitudes de jubilación parcial debido a la falta de un marco jurídico que permitiera formalizar los contratos de relevo en las condiciones exigidas por la normativa.

Con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 19/2026, esta situación queda resuelta al habilitar expresamente que la persona relevista pueda ser contratada con carácter temporal hasta la resolución del correspondiente proceso selectivo para la cobertura definitiva de la plaza.

Esta modificación elimina el principal obstáculo que impedía la aplicación efectiva de la jubilación parcial con contrato de relevo para el personal laboral que presta servicio en la Administración Pública, garantizando que el personal laboral pueda ejercer este derecho.

Ante este cambio normativo, STAR ha instado a la Administración competente en materia de Función Pública a adoptar, con la máxima celeridad, las medidas necesarias para aplicar de forma efectiva el Real Decreto-ley 19/2026.

STAR solicita "que se proceda a la tramitación y resolución favorable de las solicitudes de jubilación parcial del personal laboral que cumpla los requisitos legalmente establecidos, así como al desbloqueo de todas aquellas solicitudes que permanecen paralizadas desde la entrada en vigor de la modificación anterior".