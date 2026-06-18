STAR insta a garantizar las medidas necesarias para el desarrollo óptimo de las oposiciones de maestros

LOGROÑO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sindicato STAR, ante la celebración este sábado de las oposiciones al Cuerpo de Maestros, con 2.523 personas inscritas, ha instado este jueves a la Consejería de Educación "a que se pongan en marcha todas las medidas necesarias para que el proceso se desarrolle con normalidad y garantizando las condiciones adecuadas en las siete sedes en que se desarrollan los exámenes".

En un comunicado, STAR recuerda que "este próximo sábado 20 de junio, a las 9 horas, iniciarán el proceso selectivo para el acceso al Cuerpo de Maestros, en el que se ofertan 120 plazas distribuidas entre siete especialidades".

Cada especialidad desarrollará su proceso en una sede diferente, habiendo las siguientes sedes de examen: Educación Primaria en IES Comercio, Educación Infantil, en el IES Inventor Cosme García, Inglés en la Escuela Oficial de Idiomas Fuero de Logroño, Educación Física en IES Batalla de Clavijo, Música en el Conservatorio de Música de Logroño e IES Duques de Nájera, Pedagogía Terapéutica en el IES Hermanos D'Elhuyar, y Audición y Lenguaje en IES Duques de Nájera.

"Nos preocupa especialmente -dicen desde el sindicato- la previsión de altas temperaturas durante la jornada de examen el sábado y el resto de días hasta la finalización del proceso. El confort térmico no es una cuestión menor, sino un elemento determinante para que los aspirantes puedan rendir al nivel que exige una prueba para la que han invertido tanto tiempo, esfuerzo e ilusión".

Por eso, muestran su "esperanza en que la Consejería de Educación, tal y como se ha comprometido, haya previsto y ponga en marcha todas las medidas necesarias para garantizar unas condiciones adecuadas en las sedes de examen".

Desde STAR "seguiremos atentos al desarrollo del proceso para velar por que se respeten los derechos de todos los participantes".

Finalmente, "deseamos la mejor de las suertes a todos los opositores, que el esfuerzo realizado durante estos meses se vea recompensado y que el proceso se desarrolle con la justicia, la objetividad y la igualdad que merece el acceso a la función pública docente".