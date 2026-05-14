STAR organiza este jueves la jornada 'El profesional TCAE como agente promotor de salud sexual'

LOGROÑO 14 May. (EUROPA PRESS) -

Este jueves, 14 de mayo, tendrá lugar la Jornada "TCAE agente promotor de salud sexual: competencias para un futuro sin ITS" organizada por el Sindicato STAR, en colaboración con la Fundación Beronia dirigida a personal Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAEs), y que reunirá a casi 170 personas de esta profesión tanto del ámbito sanitario como socio sanitario.

La educación sexual basada en evidencia es considerada por la OMS y organismos internacionales como una herramienta fundamental para reducir prácticas sexuales de riesgo, favorecer decisiones informadas y promover relaciones afectivo-sexuales saludables.

La OMS y UNESCO señalan que la educación sexual integral tiene un papel central en la preparación para una vida sexual responsable, reduciendo embarazos no planificados, ITS y desigualdades de género, y recomiendan programas formativos rigurosos, científicos y adaptados a la edad y al contexto sociocultural de la población.

La jornada, tiene como objetivo ofrecer un espacio de reflexión acerca del importante papel del TCAE en la educación para la salud sexual, especialmente en programas dirigidos a jóvenes y adolescentes.

ES necesario que el personal TCAE reciba formación continua actualizada que garantice la transmisión de información fiable y adaptada a distintos perfiles poblacionales, ya que estos profesionales ocupan un lugar privilegiado en los entornos asistenciales por su cercanía con la población, capacidad comunicativa y participación directa en la atención cotidiana, lo que los convierte en profesionales estratégicos para la promoción de comportamientos saludables.

Mediante su participación en dos mesas redondas expertos en la materia abordarán temáticas cruciales en el ámbito de las Infecciones por Transmisión Sexual (ITS), con Iván Santolalla Arnedo como moderador (Doctor, Antropólogo, Enfermero Especialista en Salud Mental y Personal Docente e Investigador de la Universidad de La Rioja).

Así, se comenzará tratando la importancia de la educación sanitaria en el cuidado de la salud sexual y saber cómo cuidarse en la primera Mesa Redonda, a cargo de Regina Ruiz de Viñaspre Hernández, Matrona, Doctora y Profesora en el Grado en Enfermería en la Universidad de la Rioja.

Completa esta primera Mesa Rosana Garrido Santamaría, Matrona del Centro de Salud Sexual y Reproductiva del Sistema Riojano de salud, Master en salud sexual y reproductiva. Experta en ITS.

En la segunda parte se abordarán cuestiones como bulos y verdades en la salud sexual y prevención de ITS, de la mano de Noelia Navas Echazarreta, Diplomada en Enfermería, Doctora y Profesora en el Grado de Enfermería de la Universidad de la Rioja, experta en alfabetización en salud.

Participa también en esta segunda Mesa, Clara Isabel Tejada Garrido Enfermera Especialista en Salud mental, Psicóloga, Doctora y Profesora en el Grado de Enfermería de la Universidad de La Rioja.

La jornada supone una oportunidad única para que el personal TCAE de La Rioja profundice en su conocimiento sobre las infecciones por transmisión sexual y su papel como promotores de comportamientos saludables.

Se celebrará mañana jueves, 14 de mayo a las 17 horas el en el Edificio Quintiliano de la Universidad de La Rioja. ). El acto es abierto, previa inscripción en la web www.sindicato-star.es. ( enlace inscripción)