STAR urge a abordar de inmediato la mejora de condiciones laborales de equipos directivos de centros públicos

LOGROÑO 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato STAR ha instado este viernes a tratar en la próxima Mesa Sectorial de Educación todo lo relacionado con las condiciones laborales de los equipos directivos de los centros educativos públicos de La Rioja, incluyéndose en esta reivindicación tanto mejoras a nivel retributivo como a nivel organizativo y de reconocimiento de su labor.

Desde STAR reseñan que "llevamos años reclamando poder abordar esta cuestión en cualquiera de las mesas sectoriales celebradas hasta la fecha, mucho más a lo largo del presente curso escolar".

Sin embargo, "pese al compromiso manifestado en distintas ocasiones por parte de la Administración, la convocatoria remitida para la próxima reunión no contempla este asunto entre los puntos previstos".

Por ello, el sindicato avanza que "hemos registrado una petición formal para que se incorpore este tema de manera prioritaria, al considerar que se trata de una demanda histórica de un colectivo esencial para el buen funcionamiento del sistema educativo riojano".

Desde STAR "queremos subrayar además las crecientes dificultades existentes para cubrir estos puestos y garantizar sus sustituciones, una situación que evidencia la necesidad de actuar sin más demora y poner fin a la precariedad que sufren muchos de los equipos directivos en nuestra comunidad".

"Entre las cuestiones que consideramos imprescindibles revisar se encuentra la mejora del aspecto retributivo, especialmente por la falta de reconocimiento económico de figuras clave como las jefaturas de estudios y las secretarías", añaden.

Asimismo, "reclamamos avances en otros ámbitos igualmente necesarios, como la reducción de la carga burocrática, la revisión de funciones y responsabilidades que se asumen, un mayor respaldo institucional por parte de la propia Administración educativa y el reconocimiento expreso de la importante labor profesional que desempeñan".

Desde STAR "esperamos que la Consejería de Educación rectifique el orden del día inicialmente planteado e incluya este asunto con carácter prioritario, con el objetivo de ofrecer soluciones reales a los problemas que afectan a los equipos directivos y permitir que el próximo curso escolar comience con respuestas eficaces a sus legítimas reclamaciones".