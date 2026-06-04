LOGROÑO 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

STAR urge a realizar "una mejora íntegra en las condiciones laborales de los Equipos Directivos e Inspección Educativa" tras la Mesa Sectorial de Negociación de Educación con los siguientes asuntos: Catalogación de puestos de difícil desempeño y medidas de reconocimiento de la función directiva e inspectora. Además se trata el calendario de adjudicación de vacantes para el curso 26/27.

En cuanto a la catalogación de puestos de difícil desempeño, para STAR era una reclamación histórica "y, aunque nos gustaría haber añadido otras cuestiones, hemos dado nuestro apoyo con el condicionante de actualización cada curso escolar previa negociación colectiva".

Se trata de una normativa que va a permitir que los docentes riojanos funcionarios de carrera, cuenten con esa puntuación en su participación en los concursos de traslados. "Continuaremos reivindicando que esta norma vaya ligada también a un complemento económico que valore la especial dificultad".

Por otro lado, se cierra el calendario de adjudicación de destinos para el próximo el curso. STAR ha manifestado "su desacuerdo con el plazo fijado, por coincidir en fin de semana la parte principal del proceso considerándolo inadecuado e insuficiente".

Respecto a la mejora de las condiciones laborales de los Equipos Directivos y de Inspección Educativa, esta cuestión se trae a la Mesa, acabado casi el curso escolar, por parte de la Administración "pero se hace sin traer a la negociación una propuesta retributiva concreta, ni una propuesta de cambios en el resto de condiciones de trabajo que no son de índole económico".

Para STAR "la prioridad va a ser la revisión no solo de un aspecto fundamental de ambos colectivos, el retributivo, sino que además consideramos muy necesario abordar de forma genérica las condiciones laborales de este personal, incluyendo todo aquello relacionado con el reconocimiento, burocracia, gestión y compensación como bloques principales".

"Para nosotros es inviable llevar a cabo una negociación que separe el aspecto económico de otros tan importantes como la carga burocrática, de gestión y funciones asociadas a estos puestos".

Desde la Administración se traslada la necesidad de trabajar sobre este punto, "pero primero se quiere centrar en llegar a un acuerdo sobre el aspecto retributivo (Complemento específico singular) de los Equipos directivos (Director, Jefe de estudios, Jefe de estudios adjunto, Secretario, Jefe de departamento y Directores de equipo) y de Inspección Educativa".

Aún con esta postura de la Administración, no se manifiesta de qué cuantías estamos hablando, por lo que no hay propuesta clara sobre la Mesa.

Por ello STAR exige a la Consejería "avances significativos en la negociación de las condiciones de trabajo del personal que componen los Equipos Directivos así como de Inspección Educativa, tanto en el aspecto retributivo como de organización (burocracia y gestión), de forma que podamos avanzar en los diversos puntos mencionados anteriormente y mejoremos de una vez por todas, las condiciones laborales de este personal".