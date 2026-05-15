SUBSIERRA recoge el Premio Excelencia Medioambiental 2026 en los XVII Premios Ecovino - SUBSIERRA

LOGROÑO 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Bodegas y Viticultores SUBSIERRA ha recogido este viernes el Premio Excelencia Medioambiental 2026, concedido en el marco de los XVII Premios Ecovino, uno de los certámenes de referencia para los vinos ecológicos.

El premio, patrocinado por Laboratorios Excell Ibérica, reconoce el compromiso de SUBSIERRA con la sostenibilidad, el cuidado del territorio y la viticultura ecológica.

La distinción pone en valor el trabajo conjunto de una asociación nacida para defender una forma de elaborar vino profundamente vinculada al origen, al paisaje y a las personas que lo cultivan.

El galardón ha sido recogido por Loli Casado, secretaria de SUBSIERRA, durante la ceremonia de entrega de los XVII Premios Ecovino, que se celebra en la Universidad de La Rioja.

SUBSIERRA agrupa a bodegas familiares situadas al cobijo de la Sierra de Toloño-Cantabria y la margen izquierda del Ebro, en un territorio que se extiende desde Rioja Alavesa hasta Rioja Alta.

Sus miembros comparten una misma visión: proteger el viñedo, preservar el paisaje, impulsar la viticultura ecológica y defender un modelo de desarrollo sostenible para los pueblos y las familias que viven de este territorio.

Durante la presentación del galardón, Antonio Palacios, director de Excell Ibérica, destacó el carácter especial de este reconocimiento, destinado a poner en valor proyectos que, como SUBSIERRA, integran la excelencia medioambiental en una forma de trabajar ligada al territorio, al viñedo y a la sostenibilidad.

Por su parte desde la asociación destacan que "este premio supone un reconocimiento muy importante para SUBSIERRA porque confirma que cuidar el territorio no es un discurso, sino una forma de trabajar cada día. Nuestro compromiso nace en el viñedo, en la relación con nuestros viticultores y en la responsabilidad de preservar este paisaje para las próximas generaciones".

La asociación trabaja en torno a valores como la conservación del viñedo viejo, la protección de la biodiversidad, la vendimia manual, el respeto por el paisaje y la defensa de una viticultura con arraigo.

Un modelo que entiende el vino no solo como producto, sino como expresión de un territorio y de una cultura vitícola compartida.

Los Premios Ecovino han reunido en su decimoséptima edición cientos de referencias ecológicas procedentes de diferentes regiones vitícolas, consolidando su papel como escaparate de la calidad y la sostenibilidad en el sector del vino.

Con este reconocimiento, SUBSIERRA refuerza su papel como proyecto colectivo comprometido con una viticultura ecológica, territorial y socialmente responsable.