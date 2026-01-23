Sucesos.- Detenidos dos presuntos autores de hasta cinco robos con fuerza en establecimientos hosteleros de Logroño

Detenidos dos presuntos autores de hasta cinco robos con fuerza en diferentes establecimientos de Logroño - JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA

LOGROÑO, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha informado este viernes de que ha llevado a cabo la detención de dos personas por su presunta participación en cinco delitos de robos con fuerza en varios establecimientos hosteleros de Logroño.

El pasado lunes, durante la madrugada, un indicativo de Policía Nacional llevó a cabo la detención de estos varones, mientras se intentaban esconder de la presencia policial en una azotea de un piso cercano al bar en el que habían fracturado la verja de entrada y habían sustraído la caja registradora.

Sobre las cinco de la mañana, un indicativo de Policía Nacional fue comisionado por la Sala CIMACC-091 a un bar de Logroño, donde según central receptora de alarmas comunicaba que se había activado la alarma en dicho establecimiento porque se había accedido al interior.

Una vez en el lugar, los agentes pudieron comprobar que la verja de acceso al establecimiento de hostelería se encontraba forzada permitiendo el acceso al mismo, por lo que realizaron una requisa en el interior para comprobar si había personas dentro.

Durante la requisa pudieron observar que faltaba la caja registradora, y que a pesar de la rápida respuesta, no había nadie en el interior.

Los agentes permanecieron en el lugar inspeccionando la zona, hasta la llegada del propietario del establecimiento para recoger los primeros indicios del hecho, pudieron localizar a la salida del local, en el suelo, varias monedas junto a un portal cercano.

Por ello, accedieron al interior del portal inspeccionando las zonas comunes donde localizaron a los dos presuntos autores del robo procediendo a su detención, quienes portaban un destornillador, unos guantes, unos 200 euros en efectivo (dividido en gran cantidad de monedas pequeñas).

Una dotación de Policía Local de Logroño que había acudido en apoyo, dentro de la estrecha colaboración entre ambos cuerpos, realizó una requisa de las zonas comunes del bloque, localizando la caja registradora sustraída tirada en el suelo en el último piso, la cual entregaron a la dotación actuante.

LA INVESTIGACIÓN DE POLICÍA NACIONAL.

El grupo de investigación de la Policía Nacional venía investigando otros cuatro hechos delictivos, de los que había recopilado información que llevaba a inferir que todos ellos fueron realizados por la misma persona.

Fruto de la investigación se le atribuyen, como presunto autor individual, a uno de los detenidos citados en el robo del bar, hasta otros cuatro hechos, habiéndose apoderado de un total de 7.725 euros aproximadamente y mercancía por valor de 1.236 euros.

En concreto, son:

El día 20 de diciembre de 2025, robo con fuerza en peluquería sobre las seis de la mañana, fracturando la ventana del local que da acceso a un patio interior sustrayendo unos 200 euros del interior.

Robo con fuerza en otro establecimiento comercial, una chocolatería, en la madrugada del día 3 de diciembre de 2025 forzando la verja del mismo y sustrayendo de su interior 825 euros en efectivo y mercancía por valor de 1.236 euros.

Robo con fuerza en una oficina en el centro de Logroño, forzando la puerta de acceso el día 20 de diciembre de 2025, para sustraer del interior unos 6.500 euros.

Robo con fuerza en tentativa, en una farmacia a las cuatro de la mañana del día 15 de diciembre de 2025, en la que intentó acceder forzando la puerta y la ventana de la misma causando desperfectos.