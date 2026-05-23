Sucesos.- Al menos ocho heridos en un choque entre un autobús y un turismo en la rotonda de Chile en Logroño

LOGROÑO, 23 May. (EUROPA PRESS) -
Al menos ocho personas han resultado heridas a primera hora de esta tarde en una colisión ocurrida entre un autobús y un turismo en Logroño, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.
De acuerdo con estas informaciones, sobre las 13,43 horas de este sábado, una llamada recibida a través del teléfono de emergencias 112 ha alertado de una colisión entre un turismo y un autobús con pasajeros ocurrida en la rotonda que conecta la calle Chile con la Circunvalación de Logroño.
Desde el Centro de Coordinación Operativa se ha informado de manera urgente a Policía Local y se han movilizado a los recursos sanitarios del Servicio Riojano de Salud para atender a las personas afectadas.
Como consecuencia del accidente, seis adultos y dos menores han sido trasladados en ambulancia al servicio de urgencias del Hospital San Pedro.
Asimismo, un número indeterminado de ocupantes del autobús ha sido trasladado al hospital en el propio vehículo accidentado para su valoración médica, por lo que aún se desconoce el número total de personas afectadas en el accidente.