La Rioja registró este viernes un incendio agrario en Gimileo, en Nalda, y en una vivienda de Villamediana

Archivo - Camión de Bomberos del CEIS Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Rioja registró este viernes un incendio agrario en Gimileo, a causa de la chispa de una cosechadora, otro en Nalda, presumiblemente por un cohete, y en una vivienda en Villamediana de Iregua, según ha informado el SOS Rioja 112.

El primero de ellos, en Gimileo, se produjo en el camino que de Ollauri a causa de una chispa generada por una cosechadora. Desde el Centro Coordinador se movilizaron a Bomberos del CEIS, los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud en preventivo y se notifica a Guardia Civil. Tras la intervención, Bomberos informaron que se ha quemado 1 hectárea de cereal, en la que los propios vecinos colaboraron en la extinción con un tractor.

Posteriormente, en la calle Rafael Azcona de Villamediana de Iregua se produjo un incendio que dejó daños en el jardín y humo en viviendas, a causa de un fuego en una zona de recreo bajo techo con leñera. Explosionó una bombona de gas, generando daños de escasa consideración en la pared de la vivienda colindante.

En el término municipal de Nalda, presumiblemente a causa de un cohete, ardieron 500 metros cuadrados de maleza y rastrojo colindantes a la tapia de una vivienda a la altura del punto kilométrico 312, de la N-111.