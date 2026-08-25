'Los Sueños Del Vino', De Juan Miguel Ortuño, Desde Este Martes En El ESPACIO 18.90 De Bodegas Franco-Españolas - BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS

LOGROÑO, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

ESPACIO 18.90, el proyecto cultural de Bodegas Franco-Españolas dedicado a impulsar el arte contemporáneo vinculado a La Rioja y al mundo del vino, presenta su segunda propuesta artística tras la buena acogida de su exposición inaugural.

Así, desde este martes 25 de agosto y hasta el 30 de septiembre, el fotógrafo Juan Miguel Ortuño mostrará 'Los sueños del vino', una colección de imágenes que transforma objetos cotidianos del universo vinícola en composiciones cargadas de simbolismo, sencillez, humor y creatividad.

ESPACIO 18.90 nació con el propósito de convertir una de las salas más emblemáticas de Bodegas Franco-Españolas, las antiguas Salas de Etiquetado, en un punto de encuentro permanente entre vino, cultura y creación contemporánea.

Para Elena Pilo, directora de Vino y Experiencias de Bodegas Franco-Españolas, "ESPACIO 18.90 nos permite seguir explorando nuevas formas de contar y disfrutar la cultura del vino".

Y afirma que 'Los sueños del vino' "encaja especialmente bien en este proyecto porque transforma objetos cotidianos del vino en imágenes capaces de sorprender".

"Queremos que sea una exposición abierta a todos, que cualquiera que pase por la bodega pueda acercarse, descubrirla y disfrutar del arte mientras se toma una copa de Bordón o Diamante", recalca Pilo.

LA EXPOSICIÓN.

En 'Los sueños del vino', Juan Miguel Ortuño dirige su mirada hacia objetos, herramientas y accesorios relacionados con el mundo de la enología para descubrir en ellos significados inesperados.

A través de la fotografía, elementos fácilmente reconocibles se transforman en composiciones que invitan a interpretar qué hay más allá de lo que aparentemente muestran.

En palabras del artista, "es una propuesta concebida sin artificios digitales ni efectos de Photoshop: lo que el espectador observa es el resultado directo de la materia viva y de una cuidada puesta en escena física".

"El espacio donde ocurre la magia es, de hecho, una cocina doméstica reconvertida improvisadamente en estudio fotográfico. Allí, entre cuatro paredes cotidianas, el hilo de coser, la cinta adhesiva o la plastilina se convierten en las bambalinas invisibles para sostener cada composición", añade Ortuño.

Desde su primera exposición en 2019, 'Los sueños del vino' ha recorrido bodegas, museos y espacios culturales de España, Francia e Italia. La trayectoria de Ortuño vinculada a la fotografía del vino ha recibido asimismo diferentes reconocimientos.

Con esta segunda exposición, ESPACIO 18.90 continúa desarrollando una programación estable que contempla cuatro muestras anuales de fotografía, artes plásticas y diseño, con el objetivo de dar visibilidad a artistas vinculados a La Rioja o al mundo del vino, tanto si desarrollan su trayectoria dentro como fuera de la comunidad.