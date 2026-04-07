SUPERCUIDADORES obtiene el Sello CUM LAUDE 2026 con un 99% de recomendación y refuerza su liderazgo - SUPERCUIDADORES

LOGROÑO 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

SUPERCUIDADORES ha sido reconocido con el Sello CUM LAUDE 2026, otorgado por la plataforma educativa Emagister, tras alcanzar una valoración media de 4,8 sobre 5 basada en 332 opiniones verificadas y un destacado 99 % de recomendación por parte de su alumnado.

Este reconocimiento, que puede consultarse en la ficha oficial publicada por Emagister, sitúa a SUPERCUIDADORES como uno de los centros mejor valorados en formación online para cuidadores y profesionales del sector sociosanitario, un ámbito clave en el contexto actual de envejecimiento poblacional y creciente demanda de atención a la dependencia.

EL 99% DE RECOMENDACIÓN

En un entorno donde los usuarios comparan cada vez más antes de tomar una decisión formativa, los indicadores basados en experiencia real cobran un peso determinante. En este sentido, el dato más significativo no es únicamente la puntuación media, sino el hecho de que 9 de cada 10 alumnos recomendarían activamente SUPERCUIDADORES. Este tipo de validación externa reduce la incertidumbre del futuro alumno y refuerza la confianza en la calidad del centro, especialmente en sectores sensibles como el sociosanitario.

En el sociosanitario, la confianza no se improvisa. Se construye con formación útil, atención al alumno, especialización y una reputación contrastable. Por eso, cuando una escuela como SUPERCUIDADORES aparece asociada al Sello CUM LAUDE, la noticia no solo tiene valor corporativo. También responde a una intención de búsqueda muy concreta: saber si merece la pena confiar en ese centro para formarse.

SUPERCUIDADORES parte con una ventaja clara: está especializado en formación online para cuidadores y profesionales del sector sociosanitario. Esa especialización hace que su propuesta sea más relevante para quienes buscan aprender con un objetivo práctico: trabajar mejor, actualizar competencias o mejorar su empleabilidad en el ámbito del cuidado.

ESPECIALIZACIÓN Y EMPLEABILIDAD

SUPERCUIDADORES ha consolidado un modelo formativo centrado en la especialización en cuidados, la flexibilidad de la formación online y la orientación práctica a la empleabilidad. Actualmente, su oferta incluye más de 480 programas formativos adaptados a distintos perfiles, desde cuidadores familiares hasta profesionales en activo o personas en proceso de recualificación.

Esta oferta puede consultarse en su plataforma de formación, donde se integran itinerarios vinculados a certificados profesionales, cursos especializados y programas de actualización de competencias.

Además, SUPERCUIDADORES ha desarrollado un modelo específico para facilitar el reconocimiento oficial de la experiencia laboral a través del procedimiento de acreditación de competencias profesionales, una de las principales vías de acceso a la cualificación en el sector.

La ficha pública de SUPERCUIDADORES en Emagister muestra una base relevante de opiniones y una valoración alta del centro; 332 opiniones Valoración media: 4,8 sobre 5 Recomendación: 99%.

Estos datos importan porque reducen la incertidumbre del futuro alumno.

Además, la propia publicación de SUPERCUIDADORES sobre el sello de 2024 señalaba una valoración media de 4,8 sobre 5, un 99% de recomendación y más de 250 opiniones positivas. Es decir, la línea reputacional no solo existe, sino que muestra continuidad y crecimiento frente al dato publicado entonces.

El CEO de SUPERCUIDADORES, Aurelio López-Barajas, ha valorado este reconocimiento destacando el papel del alumnado en la consolidación del proyecto. "El dato más importante para nosotros es que el 99 % de nuestros alumnos nos recomiende. Es la mejor prueba de que nuestra formación es útil, aplicable y realmente mejora la vida de quienes cuidan".

Asimismo, ha subrayado el impacto del reconocimiento en el contexto actual: "En un sector como el sociosanitario, donde la calidad de la formación tiene un impacto directo en las personas, la confianza es esencial. Este sello refuerza nuestro compromiso con la profesionalización de los cuidadores y con la mejora continua del servicio".

UN SECTOR EN CRECIMIENTO QUE EXIGE FORMACIÓN DE CALIDAD

El reconocimiento llega en un momento en el que la demanda de profesionales cualificados en cuidados, atención sociosanitaria y teleasistencia sigue creciendo de forma sostenida, impulsada por factores demográficos y sociales.

En este contexto, contar con una formación especializada, flexible y orientada a resultados se ha convertido en un elemento clave para mejorar la empleabilidad y garantizar una atención de calidad a las personas mayores, dependientes o en situación de vulnerabilidad.