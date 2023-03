Superviviente 11M: "Cada 11 de marzo celebro de nuevo mi cumpleaños, mi segunda oportunidad, no se puede olvidar"

El Gobierno riojano ha bonificado en esta legislatura con más de 1,8 millones a 55 víctimas del terrorismo de nuestra ccaa

El Gobierno riojano ha bonificado en esta legislatura con más de 1,8 millones a 55 víctimas del terrorismo de nuestra ccaa desde que entró en vigor la Ley de apoyo a las víctimas. El primero en recibir esta ayuda ha sido Santiago Rodríguez, superviviente del 11M. Ante este suceso, que marcó su vida desde entonces, reconoce: "Vuelvo a celebrar mi cumpleaños cada 11 de marzo, no se puede olvidar".

Ante aquel día, ha insistido, "no sirve de nada echarte las manos a la cabeza, hay que dominar esos sentimientos porque si no algún día podrán contigo. Hay que convivir con ello, olvidar es malo".

Precisamente, este próximo sábado se cumplen 19 años de los atentados en cuatro trenes de la red de cercanías de Madrid. El mayor acto terrorista cometido en suelo europeo que acabó con la vida de 193 personas.

LEY DE MEDIDAS A FAVOR DE LAS VÍCTIMAS

El consejero de Servicios Sociales, Pablo Rubio, ha querido hacer un balance de las ayudas destinadas recordando, previamente, que el pasado 2018 se aprobó por unanimidad dicha Ley de medidas a favor de las víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Una Ley "muy importante" en consonancia con la legislación nacional.

"Para nosotros era lógicamente un deber, no solo legal, también de reconocimiento a las víctimas" aprobar ese documento y, aunque como reconoce, "nos hubiera gustado que los procedimientos y la burocracia no hubieran puesto tantos obstáculos, creemos que con la Oficina de Atención a la Víctima del Delito se ha realizado un apoyo en la tramitación y gestión".

Además ha agradecido la labor de diferentes asociaciones "por su apoyo a la memoria" a la vez que ha recordado que "la sociedad ahora es más fuerte ante el problema del terrorismo, es fundamental y se tienen que mantener de manera unida en referencia del recuerdo y, sobre todo, del apoyo a estas víctimas del terrorismo".

Como ha destacado estas ayudas también trabajan para apoyar la memoria para dichas asociaciones víctimas del terrorismo.

Por su parte, el director general de Justicia e Interior, Jorge Medel, ha explicado que este lunes tendrá lugar el Consejo Consultivo de Participación de Víctimas del Terrorismo de La Rioja en el que se realizará dicho balance de apoyo a las víctimas.

El primer beneficiario de estas ayudas ha sido Santiago Rodríguez Méndez quien el 11 de marzo de 2004 y como hacía "cada día desde hacía 15 años" cogió un tren de cercanías en Madrid para acudir a su lugar de trabajo. "Soy una de las tantas personas que cogía los trenes de cercanía y ese día, tuvimos la suerte o la desgracia de coger el tren equivocado".

"Quienes nos movíamos en esa línea -relata- éramos albañiles, fontaneros, funcionarios, policías... ese día fue distinto para todos pero, yo creo, que sobre todo para los de fuera. Nosotros nos enteramos un poquito pero después desapareció el recuerdo, para los que estaban fuera debió ser mucho más duro".

Tras aquel día, Rodríguez Méndez reconoce que "ha vuelto a nacer". Las secuelas que sufrió tras el atentado fueron importantes. Así, indica, "tengo una pierna reconstruida, soy sordo de ambos oídos, estuve dos meses en el hospital y dos años más entrando y saliendo de el".

"YO HE DECIDIDO VIVIR"

Pero como reconoce "yo no me puedo quedar sentado, no nos podemos recrear en la mala suerte. Cada uno decide cómo afrontar la vida y yo he decidido vivir, disfrutar de lo que tengo, de esta nueva oportunidad, de mi familia, de mis amigos... la realidad es que esta puñetera vida es divina".

Por su parte, y sobre las ayudas destinadas, Rodríguez reconoce que "no se tienen que entender como una compensación, el que piense así está equivocado, es una forma de ser generoso para con los demás".

Sobre si es posible el olvido, lo tiene claro. "Hay quien opina que es mejor olvidarlo, yo creo que no. Es una experiencia y hay que saber vivir con ella, no sirve echarte las manos a la cabeza y lamentar, hay que dominarlo. Olvidar es malo".

COMPROMISO CON LAS VÍCTIMAS Y PRINCIPIO DE REPARACIÓN

A lo largo de la legislatura, el Gobierno de Concha Andreu ha sido el primero en materializar su compromiso con las víctimas del terrorismo a través de las indemnizaciones concedidas a estas 55 personas. Compromiso derivado de la aprobación de la Ley 4/2018 de 10 de abril con el Reglamento de Víctimas, cuyo desarrollo se encontraba pendiente a partir de la vigencia de la Ley referida.

El compromiso del Ejecutivo regional con las víctimas y su principio de reparación ha quedado avalado con la redacción del Reglamento de Víctimas y con la concesión de estas indemnizaciones que se han resuelto sin agotar el máximo permitido de tres años. Y es que, el Ejecutivo regional ha concedido, hasta la fecha y culminando de manera efectiva las previsiones de la propia Ley, 55 indemnizaciones a riojanos y riojanas víctimas el terrorismo por un importe total de 1.857.159,87 euros.

La mayoría de las indemnizaciones se corresponden a víctimas de la banda armada ETA, aunque, como Santiago Rodríguez, también hay víctimas de atentados yihadistas del 11 de marzo en Madrid o Afganistán.

La cuantía de las mismas ha variado en función de las secuelas físicas y/o psíquicas de las víctimas. En cualquier caso, las ayudas habilitadas por el Gobierno de La Rioja son complementarias a las concedidas por la Administración General del Estado e incompatibles con las percibidas por el mismo concepto por otra Comunidad Autónoma. Estas ayudas se otorgan una sola vez, y para su concesión, ha sido imprescindible que la víctima contara con la resolución del ministerio competente en materia de interior y que se reconociera el derecho a dicha indemnización.

Una de las características de la gestión de estas ayudas para el reconocimiento de las mismas ha sido la colaboración y asesoramiento a las personas solicitantes por la propia Administración de la Comunidad Autónoma, a través de la Oficina de Atención a las Víctimas de Delitos (OAVD) en la tramitación de las propias solicitudes.

RESPALDO ECONÓMICO, TAMBIÉN PARA LAS ENTIDADES

Pero además de este apoyo a las víctimas individuales, el Gobierno de La Rioja cuenta igualmente con unas subvenciones para las entidades vinculadas con la defensa de las víctimas de afectados por el terrorismo. Unas ayudas que, por primera vez en 2021, se convocaron en régimen de concurrencia competitiva lo que permitió el acceso a las mismas de todas las entidades. En total, a lo largo de 2021 y 2022 se ha reservado una partida cercana a los 50.000 euros para que estas entidades puedan sufragar actividades desarrolladas en La Rioja o cuyos destinatarios sean víctimas riojanas.

En La Rioja pueden concurrir a estas subvenciones las tres asociaciones existentes; Asociación Riojana de Víctimas del Terrorismo; Asociación de Víctimas del Terrorismo; y la Fundación Riojana de Víctimas del Terrorismo.