Se suspenden las siete hogueras de San Juan en los diferentes barrios de Logroño

Hogueras de San Juan en Logroño - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tras la decisión por parte del Gobierno de La Rioja de la suspensión de las hogueras de San Juan en toda la comunidad debido a las altas temperaturas, desde el Ayuntamiento de Logroño se cancelan las 7 hogueras organizadas por distintas asociaciones de vecinos de la ciudad.

Además de la prohibición de las hogueras de San Juan, el Gobierno de La Rioja ha anunciado que "quedan clausurados para su uso todos los asadores, homologados y no homologados, localizados en el territorio riojano, y también se prohíben las concentraciones lúdicas que conlleven el uso del fuego en terrenos no urbanos". El Ayuntamiento de Logroño, de modo preventivo, ya cerró los asadores de La Grajera el pasado jueves 18 de junio.

Desde el Ayuntamiento se pide a la ciudadanía que extremen las precauciones y seguir las recomendaciones ante estos episodios de calor extrema y prolongada:

Evitar la exposición al sol y las actividades físicas intensas durante las horas centrales del día; mantener una hidratación constante, incluso sin sensación de sed; permanecer en lugares frescos, climatizados o con sombra siempre que sea posible; utilizar ropa ligera y de colores claros, así como protección solar, sombrero o gorra y prestar especial atención a personas mayores, niños, personas con enfermedades crónicas y otros colectivos vulnerables.