Un taller para construir cometas es la propuesta de este fin de semana en el Aula Medioambiental de La Grajera

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LOGROÑO 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Aula Medioambiental de La Grajera invita este fin de semana a participar en un taller de construcción de cometas que tendrá lugar los días 25 y 26 de julio, en dos turnos: a las 11,15 y a las 12,30 horas. La duración del taller es de una hora y quince minutos.

Durante el taller, los participantes construirán sus propias cometas utilizando diversos materiales, a los que se les dará una segunda vida a través de la creatividad y la imaginación.

Una vez finalizada la construcción, el taller continuará al aire libre con una demostración práctica en la que los asistentes podrán hacer volar sus comentas en el entorno natural de La Grajera.

Para participar en esta actividad es necesario reservar plaza en el siguiente enlace https://www.giglon.com/evento/construcciones-de-cometas-logr... o llamar al teléfono 941 13 92 98 los sábados, domingos y festivos de 10,30 a 15,00 horas.

El Aula Didáctica de La Grajera está al servicio de la ciudadanía y tiene como objetivo concienciar y sensibilizar a la población, así como inculcar hábitos y conocimientos relacionados con el medio ambiente, a través de actividades lúdicas y didácticas, talleres teóricos y prácticos, itinerarios entretenidos en este entorno tan especial.