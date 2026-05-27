Un taller práctico refuerza la formación de profesionales sanitarios en el abordaje de la conducta suicida

Archivo - Una persona muestra una pancarta que reza 'Hablar de suicidio es prevenirlo' - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja, a través de la Subdirección General de Estrategia de Salud Mental y Emocional, ha organizado, en colaboración con el Aula Johnson&Johnson de Humanización en Salud de la Universidad de La Rioja, el curso 'Abordaje de la conducta suicida. Taller práctico', que se celebrará este jueves y viernes, 28 y 29 de mayo, en el Centro de Salud La Villanueva de Logroño.

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia del Ejecutivo regional para seguir reforzando la prevención, la detección precoz y la atención integral a la salud mental, una de las prioridades de esta legislatura.

La formación está dirigida a profesionales sanitarios, especialmente del ámbito de Atención Primaria, por su papel esencial como puerta de entrada al sistema sanitario y su cercanía con las personas que pueden encontrarse en situación de vulnerabilidad emocional o riesgo suicida. El taller ofrecerá herramientas prácticas para mejorar la identificación de señales de alerta, la evaluación del riesgo, la intervención inicial y la coordinación entre niveles asistenciales, a partir de experiencias y modelos de intervención contrastados.

La prevención de la conducta suicida exige una respuesta sanitaria coordinada, sensible y basada en la detección precoz, la intervención temprana y el acompañamiento continuado. Esta formación tiene como objetivo dotar a los profesionales de herramientas prácticas para mejorar la atención, fortalecer la coordinación entre recursos y avanzar hacia un modelo asistencial más cercano, humano y eficaz.

SALUD MENTAL, PRIORIDAD DE LA SALUD PÚBLICA RIOJANA

La conducta suicida constituye un importante reto de salud pública que requiere una respuesta integral, coordinada y basada en la evidencia. En este contexto, el Gobierno de La Rioja continúa consolidando una red de recursos y programas orientados a fortalecer la atención a la salud mental desde una perspectiva preventiva, asistencial y comunitaria.

Entre las principales actuaciones impulsadas en esta legislatura destaca el proyecto 'ConectaSuic', una iniciativa pionera en La Rioja centrada en la atención integral de la conducta suicida y en la mejora de la coordinación entre recursos sanitarios y sociales para ofrecer una respuesta más ágil y especializada a las personas en situación de riesgo y a sus familias. En este marco, el centro 'ConectaSuic' incorporará una unidad de atención especializada en conducta suicida, reforzando la capacidad asistencial de la comunidad autónoma en este ámbito.

Asimismo, el Ejecutivo regional ha fortalecido la coordinación interinstitucional en materia de salud mental con iniciativas conjuntas entre los ámbitos sanitario, educativo y social, conscientes de que el bienestar emocional requiere una intervención transversal y continuada.

Junto a ello, La Rioja sigue avanzando en proyectos innovadores de promoción de la salud emocional como 'Saludablemente+', el programa de bienestar emocional integrado en Atención Primaria que ha demostrado una elevada capacidad resolutiva: el 92 por ciento de los pacientes atendidos no ha requerido derivación a los servicios especializados de Salud Mental, lo que evidencia la eficacia de la intervención temprana, cercana y comunitaria impulsada por el Sistema Público de Salud de La Rioja. Esta iniciativa refuerza el papel estratégico de la Atención Primaria en la detección precoz y el abordaje de dificultades emocionales leves y moderadas.

Con acciones como este taller, la Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja continúa apostando por la formación continua de los profesionales como una herramienta clave para mejorar la prevención y la atención a la salud mental, favoreciendo una respuesta más cercana, coordinada y eficaz ante situaciones de especial complejidad como la conducta suicida.