Talleres, actividades juveniles, visitas guiadas o el cluedo 'Misterio de Torremuña', hasta mayo en el Museo de La Rioja

Roberto Iturriaga y 'Doña Pituca', protagonista del cluedo, en la presentación de las actividades

El Museo de La Rioja y el Museo Etnográfico-Casa Encantada de Briones desplegarán entre febrero y mayo una programación educativa y cultural concebida como una experiencia abierta a la ciudadanía, con actividades pensadas para que familias, escolares, jóvenes y público general no solo visiten el museo, sino que lo habiten, lo exploren y dialoguen con sus colecciones a través de formatos participativos, creativos y accesibles.

La propuesta, impulsada por el Gobierno de La Rioja, ha sido presentada este jueves por el director general de Cultura, Roberto Iturriaga. Durante la presentación, Iturriaga ha destacado que "esta programación refleja una manera de entender los museos como espacios vivos, abiertos a la ciudadanía y comprometidos con la educación, la inclusión y el pensamiento crítico".

Asimismo, ha señalado que "la diversidad de propuestas y públicos es una de las claves de esta agenda, que combina el rigor cultural con formatos participativos y accesibles".

La programación se desarrolla en dos sedes de gestión directa del Servicio de Museos y Exposiciones de La Rioja y articula una oferta amplia que abarca talleres familiares, programas escolares, encuentros culturales, actividades para jóvenes, el regreso del exitoso cluedo 'El Misterio de Torremuña', visitas guiadas, acciones inclusivas y celebraciones vinculadas a efemérides culturales internacionales.

FAMILIAS: EXPERIMENTAR, CREAR Y DESCUBRIR JUNTAS.

El programa familiar 'Materiales orgánicos e inorgánicos' propone una aproximación sensorial y creativa al museo a través de la experimentación con materiales poco habituales en el uso cotidiano, fomentando la participación conjunta de niños y adultos.

Habrá dos talleres: de modelado de arcilla vinculado a la exposición 'Barro, cuerpo y alma', con obras del ceramista Rafa Pérez; y de fibras vegetales centrados en la colección de etnografía y en el uso de materiales naturales y reciclados.

PROGRAMA ESCOLAR.

Bajo el título '¿Cómo nacen los objetos? Objetos II: La casa', el museo consolida su línea educativa para centros, ampliando el trabajo con alumnado de Infantil, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

Las piezas de la colección se convierten en punto de partida para comprender cómo los objetos hablan de formas de vida, necesidades, tecnología y cultura.

Además, hoy también se ha dado a conocer que el Museo de La Rioja incorpora a su programación un Campamento de Semana Santa, dirigido a niños y niñas de entre 6 y 12 años, que se desarrollará del lunes 30 de marzo al miércoles 1 de abril, en horario de 9 a 14 horas.

A lo largo de estas jornadas, los participantes descubrirán la colección del museo a través de actividades creativas y propuestas didácticas diseñadas para fomentar la curiosidad, la experimentación y el aprendizaje en un entorno cultural.

ENCUENTROS: MIRADAS CONTEMPORÁNEAS SOBRE PATRIMONIO Y CULTURA.

La programación abierta al público general incluye una serie de encuentros con profesionales de distintos ámbitos que invitan a descubrir el patrimonio desde perspectivas diversas.

El sábado 14 de febrero, el geólogo Rubén Santos guiará 'Paleourbana: los fósiles escondidos'. El sábado 28 de febrero, el maestro pastelero Paco Álvarez protagonizará 'El arte de la gastronomía dulce'. A esta propuesta se suma 'Pakistán: un lugar por descubrir', el sábado 14 de marzo, con el profesor Waqas Akram. El sábado 18 de abril, el coleccionista Fernando Rodil ofrecerá el encuentro 'Pasión por el cómic'. Y la agenda de encuentros se cierra con un coloquio en torno a la educación, el sábado 23 de mayo.

JÓVENES: CREATIVIDAD Y ORIENTACIÓN HACIA EL FUTURO

La programación dedica un espacio específico al público joven, de entre 16 y 30 años, con propuestas que combinan creatividad y orientación académica y profesional.

El programa 'Música en el museo' invita a jóvenes creadores a enviar composiciones que podrán formar parte de la banda sonora del departamento didáctico de los museos, con el acompañamiento de un compositor profesional.

Por su parte, el ciclo '¿A qué te quieres dedicar?' se desarrollará en tres sesiones -sobre música, arte y educación, y arquitectura-, cada una con información práctica sobre estudios, salidas profesionales y experiencias reales en estos ámbitos.

VISITAS GUIADAS: REDESCUBRIR LA COLECCIÓN.

El Museo de La Rioja mantiene su programa de visitas guiadas participativas a la colección permanente, dirigidas al público general, que se celebran los viernes a las 18 horas y los sábados a las 11 horas, con excepción de determinadas fechas.

A estas iniciativas se suma 'El museo ambulante', un programa de carácter inclusivo dirigido a asociaciones, hospitales, residencias y entidades sociales, que lleva experiencias artísticas y creativas fuera del museo, adaptándose a las necesidades de cada colectivo.

EFEMÉRIDES: EL MUSEO COMO ESPACIO DE CELEBRACIÓN.

La agenda incorpora la celebración de distintas efemérides culturales. El Día Internacional de la Mujer se conmemorará el domingo 8 de marzo, a las 12,30 horas, con una actividad a cargo de la paquistaní Xanna Arooj, quien hablará de cultura, gastronomía, historia y religión de su país.

El Día Internacional del Libro tendrá lugar el jueves 23 de abril, a las 17,30 horas, con un homenaje a Bruno Munari a través del diseño de un libro inspirado en 'I Prelibri'.

El museo se sumará a el Día Internacional de la Danza los días 25 y 26 de abril, con recorridos de danza por las salas del museo, a cargo de la bailarina riojana La Pera Danza, y el Día Internacional de los Museos, el sábado 16 de mayo, bajo el lema de 2026 del ICOM (Consejo Internacional de Museos) 'Museos uniendo un mundo dividido'.

OTRAS ACTIVIDADES: VIVIR EL MUSEO DESDE EL RELATO Y EL JUEGO.

La programación se completa con propuestas que apuestan por la experiencia y la narración como vías de acceso al patrimonio. La conferencia 'Conde de Polentinos. Fotografía Estereoscópica' se celebrará el 26 de marzo, a las 12 horas, en colaboración con el Instituto del Patrimonio Cultural de España, a cargo de los comisarios de la exposición.

Entre las actividades teatralizadas, la ruta 'El Ñ elemento' propone un recorrido familiar por las salas del museo en el que distintos personajes guían al público a través del humor y la ficción. La excelente acogida de esta propuesta ha vuelto a quedar patente, con todas las entradas agotadas nuevamente en tiempo récord.

Por su parte, el cluedo teatralizado 'El misterio de Torremuña' invita a los participantes a adentrarse en una historia de intriga y suspense: una experiencia nocturna en la que, entre pistas, escenas y personajes, deberán resolver un enigma recorriendo el museo.

Esta actividad, dirigida a público mayor de 12 años -con menores acompañados-, se desarrollará en varios sábados entre febrero y junio, a las 19:45 horas, y está a cargo de la compañía riojana SAPO producciones. Las entradas para el cluedo se pondrán a la venta a partir de mañana, viernes 30 de enero, a las 12 horas, a través de la página web www.entradium.com.