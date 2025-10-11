Talleres, café filosófico, música y exposiciones, entre la programación de La Gota de Leche para el mes de octubre

LOGROÑO 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La programación de La Gota de Leche en este mes de octubre incluye diferentes talleres, café filosófico, música, exposiciones y jornadas.

En el ámbito de los cursos y talleres, el 23 de octubre a las 19,00 horas se ha programado uno sobre cocina búlgara. Organizado por la red Eurodesk e impartido por Aarón Langarica, este taller gratuito (previa inscripción) forma parte de la iniciativa 'Saborea Europa', que invita a explorar la diversidad cultural europea a través de la gastronomía.

El 22 y 23 de octubre, a las 19,00 horas, se desarrollará el taller 'Edición de vídeo con Final Cut'. Del 27 al 29 de octubre, a las 19,00 horas, se ha programado el curso 'Sonido y Acústica', en el que se aclararán diversos conceptos del mundo del audio y abriendo la puerta a la comprensión de las herramientas más utilizadas en un Home Studio.

Del 28 al 30 de octubre, también a las 19,00 horas, tendrá lugar el curso 'Del guion al storyboard'. Las inscripciones para estos talleres pueden realizarse a través de lagota.es. El día 25 de octubre, a las 18,15 horas, se ha programado un taller gratuito de juegos de mesa. La edad mínima para participar es de 8 años y los menores de 16 deberán estar acompañados por una persona adulta. Las inscripciones a este curso impartido por Sheila Santibáñez pueden realizarse en lojoven.es.

Finalmente, el 30 de octubre tendrá lugar una jornada informativa a través del taller 'Vive la movilidad europea en primera persona'. Organizada por la Red Eurodesk y con la colaboración de la Asociación Gantalcalá, la actividad está abierta al público que quiera conocer diferentes experiencias sobre movilidad europea, especialmente a jóvenes de entre 18 y 35 años interesados en realizar alguna de estas experiencias.

MÚSICA, CAFÉ FILOSÓFICO Y JORNADAS

En el apartado musical, el 24 de octubre, a partir de las 20,00 horas en el patio de La Gota de Leche, tendrán lugar los conciertos y entrega de premios de la XIX edición del concurso de temas musicales GotaMusic.

También tendrá lugar en este mes de octubre una nueva sesión de Café Filosófico. Nuevamente bajo la coordinación de Marina Rodríguez, será el sábado 25 de octubre, de 12,00 a 13,30 horas.

Y la programación de La Gota de Leche para este mes incluye también la primera de las jornadas organizadas por el Observatorio de la Juventud dirigidas a profesionales de la educación.

Bajo el título 'Desenredando la manosfera', la sesión del 17 de octubre estará impartida por Elisa Mingo, profesora de la Universidad Complutense y miembro del equipo de investigación del Proyecto DIVISAR, que tiene como objetivo estudiar prácticas de violencia sexual digital en España, y Lionel Delgado, doctor en Sociología y técnico del proyecto Bróders del Ministerio de Igualdad.

EXPOSICIONES

Finalmente, durante este mes de octubre se pueden visitar tres exposiciones en La Gota de Leche: 'Sombras bajo la cama. El diario ilustrado de una insomne', de Grecia Moliveros. Hasta el 29 de octubre en el patio.

'Sem título', de Salma Saghir Boulzergue. Hasta el 29 de octubre en el pasillo de la primera planta.

'Mi experiencia europea en imágenes', con 18 fotografías seleccionadas de jóvenes riojanos o residentes en la comunidad y que han participado en Erasmus+, voluntariado, intercambio juvenil u otras experiencias similares en otro país europeo. Hasta el 30 de octubre en el pasillo de la planta baja.