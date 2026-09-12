La tasa de absentismo en La Rioja se sitúa en el 6,7% en el primer trimestre de 2026

Archivo - Persona trabajando en una obra. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

LOGROÑO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tasa de absentismo en La Rioja se sitúa en el 6,7 por ciento en el primer trimestre de 2026 (-0,2 puntos porcentuales interanual), la tercera más baja del conjunto autonómico. Respecto al absentismo por Incapacidad Temporal es del 5,1 por ciento (-0,3 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año pasado), también la tercera tasa más baja y la que más se reduce en términos interanuales, según el informe trimestral de The Adecco Group Institute.

Al desglosar los datos por sectores, La Rioja presenta una tasa de absentismo del 7,2 por ciento en la Industria (+0,2 puntos porcentuales interanuales) y del 6,5 por ciento en Construcción (+0,7 puntos porcentuales). En Servicios, registra la tasa más baja del conjunto autonómico, con un 6,2 por ciento (-0,6 puntos porcentuales interanuales).

A nivel nacional, la tasa de absentismo en España se situó en el 7,62 por ciento en el primer trimestre de 2026, registrando de nuevo un incremento en términos interanuales (+0,19 puntos porcentuales ). Por su parte, la tasa de absentismo por Incapacidad Temporal (el más importante) ha sido del 5,9 por ciento (+0,07 puntos porcentuales interanuales).

En el resto de autonomías, Baleares presenta la tasa de absentismo más baja, con un 6,2 por ciento (+0,2 puntos porcentuales interanuales), seguida de la Comunidad de Madrid, con un 6,5 por ciento (0,0 puntos porcentuales).

En el extremo opuesto, las tasas de absentismo más altas se registran en País Vasco, con un 9,9 por ciento (+0,4 puntos porcentuales interanuales), Canarias, con un 9,4 por ciento (0,0 puntos porcentuales), y Asturias, con un 9,3 por ciento (+0,8 puntos porcentuales).

Sobre la siniestralidad laboral, al analizar el número de accidentes en todo el conjunto nacional, se contabilizan 122.588 durante la jornada de trabajo (-10,08 por ciento intertrimestral; +0,45 por ciento interanual).

En el caso riojano, la incidencia se sitúa en 258 accidentes en jornada por cada 100.000 afiliados al mes (-7,9 por ciento interanual), la segunda incidencia más elevada entre las comunidades autónomas. A nivel nacional, la media es de 195 accidentes (-2,2 por ciento interanual).