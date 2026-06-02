El teatro Bretón de Logroño celebra San Bernabé con dos obras de teatro y un musical

Archivo - Butacas, teatro Bretón de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

En un fin de semana marcado por el inicio de las fiestas de San Bernabé 2026, el teatro Bretón de Logroño también se une a la celebración con la puesta en escena de dos grandes obras teatrales que se representarán el sábado 6 y el domingo 7, y una musical el lunes 8 de junio.

El sábado 6 de junio, a las 20.00 horas, llega al Teatro Bretón 'El retablo de las maravillas', un entremés de Miguel de Cervantes que busca satirizar la hipocresía social de la época en la que se escribió. Una realidad que, a día de hoy, sigue produciéndose incluso multiplicándose bajo el poder de los medios de comunicación.

Esta representación llega para permitir al público logroñés y visitante disfrutar de una de las compañías de teatro independientes más importante y reputada de España.

Els Joglars celebra este año sus 65 años sobre el escenario y cuenta con más de 40 espectáculos producidos a lo largo de su historia.

El domingo 7 de junio, a las 20,00 horas, un elenco de primer nivel se sube al escenario para representar 'Bestseller, la obra que Lorca nunca escribió'. Se trata de una comedia salvaje que se burla de la obsesión por la viralidad y la mercantilización de la literatura. Una comedia sobre el arte de vender humo y vaciar de sentido hasta lo más icónico.

Bestseller es una comedia feroz sobre el ego, las redes y el precio de vender la propia voz.

Bajo la dirección de Gabriel Olivares y la autoría de Ozkar Galán, el riojano Nacho Guerreros, junto con Ana Arias, Rebeca Sala y Andrea Alvarado protagonizan esta comedia que nos hace preguntarnos si el talento sigue teniendo valor en un mundo gobernado por la viralidad y si, en el fondo, todos terminamos cediendo al sistema cuando se nos da la oportunidad de triunfar.

Y, para continuar con la celebración de San Bernabé, el lunes 8 de junio a las 20,00 horas, el Teatro Bretón acoge el musical 'Madness', un delirio musical a capela de Yllana y Primital Brothers.

El espectáculo promete risas, pero también estupefacción y una reflexión. La tecnología como nueva mitología, la vida cotidiana como locura y la risa como hilo conductor. 'Madness' mediante la música y el humor, reflexionar sobre los riesgos del capitalismo a través de la vida y las personas que viven en los márgenes del sistema, una sutil crítica social, rodeada de humor. Sorprendente, distinta, llamativa, imaginativa, absurda y también, inteligente.

El precio de las entradas varía entre los 8 y los 20 euros, y entre los 8 y los 18 euros en el caso de 'Madness'. Se pueden adquirir como es habitual a través de la web, en la taquilla del teatro Bretón o llamando por teléfono.