El teatro Bretón de Logroño ofrece este domingo 'El dúo de La Africana'

Representación de 'El dúo de La Africana' - MILNOTES PRODUCCIONS

LOGROÑO 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Milnotes Produccions, compañía lírica con sede en Barcelona y única compañía catalana de zarzuela actualmente en activo, celebra su 25º aniversario con la gira 2026 de 'El dúo de La Africana', una de las obras más emblemáticas, divertidas y representativas del repertorio lírico español. Llegará al teatro Bretón de Logroño el próximo 1 de febrero.

'El dúo de La Africana' es una zarzuela cómica en un acto, con música de Manuel Fernández Caballero y libreto de Miguel Echegaray, estrenada en Madrid en 1893. Desde su estreno, la obra se ha convertido en uno de los títulos más populares del género gracias a su humor directo, su estructura ágil y su brillante concepción de teatro dentro del teatro.

LA ZARZUELA COMO PATRIMONIO CULTURAL

La zarzuela es un género lírico genuinamente español que combina música, canto, texto hablado y danza. A través del humor, la crítica social y la emoción, la zarzuela ha retratado durante décadas la vida cotidiana, los conflictos humanos y las pasiones universales. Hoy en día, producciones como esta mantienen vivo un patrimonio cultural que conecta con públicos de todas las edades y territorios. Teatro dentro del teatro ·

ARGUMENTO COMPLETO

La acción de 'El dúo de La Africana' se construye como un juego de espejos: una compañía lírica intenta representar una gran ópera, pero los egos artísticos, los enredos amorosos y la falta de control provocan que la función se convierta en un caos absoluto.

La obra se estructura en un acto y tres cuadros: el primero situado en el escenario durante los preparativos; el segundo en los camerinos, donde se intensifican los conflictos personales; y el tercero durante la función, cuando todo se desmorona definitivamente. Milnotes lleva este planteamiento al extremo, transformándolo en un vodevil cómico de ritmo vertiginoso, con personajes exageradamente caricaturescos y una constante ruptura de la cuarta pared.

MÚSICA EN DIRECTO

La música es interpretada por una orquesta en directo de 18 músicos, dirigida por Daniel Pérez. La combinación de voces, orquesta y acción escénica convierte cada función en una experiencia viva y cercana.

Duración del espectáculo: 2 horas y 15 minutos.