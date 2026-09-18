El Teatro Bretón se une a la celebración de San Mateo con una programación con obras teatrales de primer nivel

Archivo - Diferentes actrices interpretan las distintas etapas de la vida de la artista mexicana durante el montaje. - AYUNTAMIENTO DE COSLADA - Archivo

LOGROÑO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Bretón complementa la oferta cultural y de ocio de San Mateo 2026 con un programa que reúne a obras e intérpretes muy reconocidos del panorama nacional. Las cuatro obras programadas ofrecen humor, emoción y talento, en diferentes citas que harán las delicias de los espectadores entre el 20 y el 25 de septiembre.

'Chavela' (domingo 20, 21,00 horas) Bajo la dirección y dramaturgia de Carolina Román, las actrices Luisa Gavasa, María Peláe, Paula Iwasaki, Raquel Varela y Laura Porras, ponen sobre el escenario 'Chavela'.

La obra narra los últimos días de Chavela Vargas, que de vez en cuando olvida quién es, pero un hilo rojo la lleva lejos; a esos lugares en "donde amó la vida", a un limbo de recuerdos que la visitan antes de la partida. Allí, una anciana espera a la muerte, una niña herida manda dentro de una mujer y un Mito se hace eterno.

'Mejor no decirlo' (lunes 21 y martes 22, 21,00 horas) Imanol Arias y María Barranco dan vida a un matrimonio que cuentan con una fórmula imbatible para continuar juntos: saber cuándo hablar y cuándo callar. Pero ¿Y si no se plantean decirlo todo? Mejor no Decirlo es una comedia deliciosa, en la que todos nos veremos reflejados. Sobre todo, los que no nos gusta que nos hablen cuando estamos interrumpiendo. La autora es Salomé Lelouch y Claudio Tolcachir es el director de esta obra provocadora, estimulante y dinámica.

'Locuras paralelas' (miércoles 23 y jueves 24, 21,00 h) Locuras Paralelas es una comedia psicológica y muy sorprendente. Se adentra en las vidas de dos parejas a las que les ocurre un fenómeno inexplicable, cruzan a un universo paralelo y se encuentran en un piso imposible, donde la cocina es de él y el baño de ella.

A partir de ahí empieza una historia tan divertida como inesperada. Bajo la dirección de Paco Mir están los artistas Dafne Fernández, Sergio Mur, Diana Palazón y Fernando Andina. La función del jueves, 24 de septiembre, será accesible, con subtitulado, audio descripción, Intérprete en Lengua de Signos Española y bucle magnético.

La cita se enmarca en el proyecto 'Cultura con sentido', impulsado por el Centro Especial de Empleo Mira lo que te Digo (MQD) con el apoyo del Ministerio de Cultura, dentro del Plan de Derechos Culturales, y la colaboración del Ayuntamiento de Logroño, el Teatro Bretón y Secuencia 3. Contacto: Beatriz Tovar, 914571513, beatriz@secuencia3.es

'Dulcinea' (viernes 25, 21,00 horas) Paloma San Basilio da vida a Dulcinea, una mujer ideal, forjada a golpe de tópicos y ensoñaciones del caballero andante más famoso del mundo, y que ahora nos cuenta su historia desde otro ángulo, ese que solo ella conoce, el que los libros de caballería (por muy geniales que sean) no han sido capaces de recoger. Y lo hace con humor, con dolor, con ironía y con una absoluta sinceridad. Juan Carlos Rubio es el responsable de los textos y la dirección de la obra y en el piano se encuentra Julio Awad.