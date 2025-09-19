El teatro Ideal celebra su centenario con zarzuela, microrrelatos, charlas y visitas guiadas

LOGROÑO 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El teatro Ideal cumple 100 años de historia y para conmemorarlo el Ayuntamiento de Calahorra ha preparado un programa especial con el que rinde homenaje a un siglo de arte escénico y compromiso con la cultura. La concejala de Cultura, Reyes Zapata, ha presentado todas estas actividades que se desarrollarán del 3 de octubre al 27 de diciembre.

El viernes 3 de octubre Rafael Parrilla, ingeniero industrial y gran aficionado a la zarzuela, impartirá una conferencia titulada 'Hoy hablamos de zarzuela' a las 20,00 horas en el teatro Ideal. La entrada será libre. Al día siguiente, el sábado 4 de octubre, se celebrará la primera edición de microteatro representados por el grupo de teatro local 'Tagaste' en el Centro cultural 'Deán Palacios'.

Harán 3 obras que se representarán en cada una de las plantas del edificio y con pases a las 18,00, 19,00 y 20,00 horas. En cada pase habrá 75 entradas disponibles, cuyo coste es de 5 euros e incluye un vino y un pincho, que se servirá en el patio del Centro cultural 'Deán Palacios'. Las entradas podrán adquirirse en el 'Deán Palacios' a partir de las 17,00 horas.

El domingo 5 de octubre la compañía de Teatro lírico andaluz representará la zarzuela 'El Barbero de Sevilla' a las 20,00 horas en el teatro de Calahorra. Las entradas saldrán a la venta el próximo jueves 25 de septiembre a partir de las 12,00 horas en la taquilla del teatro y online en la página web www.citylok.com/teatroideal. Los actos conmemorativos al centenario del Ideal continuarán en el mes de noviembre con la charla 'Historia del teatro en Calahorra: instalaciones, personajes, compañías, actores' a cargo de José Ibáñez, investigador y exconcejal de Cultural del Ayuntamiento de Calahorra.

Tendrá lugar en el teatro calagurritano el 6 de noviembre a las 20,00 horas. Durante su intervención proyectará más de 100 fotografías que repasarán los 100 años de historia del Ideal. Antes de la charla Asfinca presentará el sello conmemorativo a este centenario. La entrada es libre a estas dos actividades.

Asimismo, los jueves 6 y 13 de noviembre se van a ofrecer visitas guiadas al teatro a los centros educativos de la ciudad para que "conozcan nuestro teatro y fomentar su afición", ha explicado Reyes Zapata. Y para el público en general la visita será el domingo 16 de noviembre a las 17,30 horas.

José Ibáñez será el guía de todas estas visitas en las que se conocerá los camerinos, el escenario, el foso. Ese mismo día a las 19:00 horas se ha programado un coloquio- debate sobre 'La situación del teatro actualmente, perspectivas y futuro' a la que yan han confirmado su participación los actores de Calahorra Nacho Guerreros y Mª José Garrido; el director del grupo de teatro local 'Tagaste', Javier Gutiérrez; la actriz del grupo de teatro local 'La Canilla'; el productor de teatro Alberto Closas; y José Ibáñez, como moderador.

El programa de actividades especiales para celebrar el centenario del teatro Ideal concluirá el 27 de diciembre con una zarzuela para niños, interpretada por la compañía Zarzuguiñol, "para acercar el género lírico a los más pequeños con el mundo mágico de los títeres', ha detallado la concejala de Cultura. Desde su apertura el teatro Ideal ha sido el escenario de grandes nombres de la escena nacional, regional y local y un gran dinamizador de la cultura en Calahorra.