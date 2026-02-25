Tecnología de precisión al servicio del agricultor, apuesta del proyecto piloto de ARAG ASAJA para mejorar rendimientos

El presidente de ARAG-ASAJA, Eduardo Pérez Hoces, durante su presentación junto al director general de Spectral Geo, Carlos Tarragona. - EUROPA PRESS

Incorporar la tecnología de precisión al servicio del agricultor para optimizar recursos, rendimientos, avanzar en la digitalización del sector agrario y ofrecer un acompañamiento continúo son algunos de los fines de la herramienta 'AgroConectApp', de Spectral Geo, que ARAG-ASAJA quiere implantar en el campo de la geografía riojana.

Aunque todavía está en proyecto piloto, esta herramienta tecnológica está orientada a facilitar los agricultores la gestión de sus explotaciones, tal y como ha destacado el presidente de ARAG-ASAJA, Eduardo Pérez Hoces, durante su presentación junto al director general de Spectral Geo, Carlos Tarragona.

En su objetivo de "avanzar en la digitalización del sector agrario", ésta es una nueva aplicación que pretende estar al servicio de las necesidades de los agricultores riojanos.

AYUDARLE EN EL DÍA A DÍA

El proyecto, financiado por la Consejería de Política Local y Lucha contra la Despoblación y apoyado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Ayuntamiento de Tricio, Caja Rural de Navarra, CEIP Rural y FMC, nace con el objetivo principal "de desarrollar una aplicación útil de verdad para el agricultor, que le ayude en su día a día a tomar decisiones con más información y con más seguridad".

Como ha explicado Pérez Hoces, los datos que ya se han utilizado para presentar la herramienta pertenecen a cultivos de cereal y viñedo de Tricio "pero la intención es que con el futuro pueda aplicarse a otras zonas diferentes".

"Lo que queremos es que el agricultor tenga una herramienta práctica fácil de usar y que le aporte valor real, obteniendo una mayor gestión, optimizando la aplicación de insumos y anticipándose a problemas y ganar en rentabilidad y sostenibilidad".

Para que este proyecto cuente con un uso optimizado y sea realmente eficiente, la propia ARAG ASAJA formará a los agricultores en el uso de la herramienta mediante sesiones de acompañamiento individualizado.

Por su parte, Carlos Tarragona ha explicado el funcionamiento de esta herramienta, de aplicación web, que se podrá utilizar desde el móvil, tablet o desde el ordenador.

INFORMACIÓN REMOTA, SIN NECESIDAD DE IR AL CAMPO

Permitirá priorizar cuáles son aquellas fincas o aquellas zonas de las parcelas que son más preocupantes dentro de las características de cada una. Ofrecerá información remota, es decir, sin necesidad de ir al campo e irá actualizándose cada dos días.

Como ha indicado "la gran novedad" es que esta herramienta permitirá "hacer un análisis histórico en la zona de los últimos ocho años de qué ha pasado, tanto climáticamente como a nivel de imágenes satelitales. A partir de ahí vamos a tener dos umbrales de referencia". Es decir, nos permitirá conocer "¿cómo está mi parcela respecto a las que están alrededor de las mismas características? y, por otra parte, ¿cómo está mi parcela respecto a años anteriores?".

Umbrales personalizados que tendrán dos colores. Si aparece pintada en rojo "es porque realmente tiene valores preocupantes".

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Además la inteligencia artificial tendrá un papel muy importante porque con estos datos se podrán crear capas de valor. "Vamos a transformar todos los datos públicos que tenemos climáticos, satelitales... directamente en capas que nos dirán, entre otros aspectos, qué porcentaje de marras (huecos, faltas o cepas muertas/enfermas) tiene una parcela de viñedo o qué cubierta vegetal... incluso modelos predictivos de enfermedades que vamos a pintar directamente en la aplicación".

Todo ello servirá para aumentar "la eficiencia" del sector. Es decir, "si un agricultor tiene 10 parcelas va a poder ver a primera hora de la mañana cuál es la parcela más preocupante, incluso dentro de las parcelas cuál es la zona más preocupante y de esta forma vamos a poder estar ahorrando hasta un 80% de los desplazamientos".

Además nos permitirá ir "directamente al problema" de forma que "no dejemos esa finca que igual es la más preocupante para los últimos días y que ya lleguemos tarde".

El objetivo final es "incremento de la rentabilidad y reducción tanto de los insumos como de los desplazamientos".

La aplicación tiene en cuenta tres factores principales. Por una parte, información aeronómica, a través de los técnicos especializados de ARAG-ASAJA, mediante las visitas a campo y seguimiento de cultivo, por otro lado tendremos información satelital con hasta 1.700 variables que se adquieren cada dos días y finalmente información meteorológica.

Esta última se podrá realizar gracias a las estaciones públicas "y a través de un modelo basado en inteligencia artificial que hemos ido desarrollando. De esta forma, cada agricultor va a tener para cada una de esas parcelas una especie de estación meteorológica virtual donde va a ir teniendo toda esa información".

"Muchas veces las parcelas están a un kilómetro o a cinco kilómetros de la estación y tienes que basarte en esos parámetros. Aquí si metemos topografía y si metemos analítica de datos basada en inteligencia artificial vamos a poder mejorarlo", ha indicado.

MAPAS

Con todos estos datos se "pintan" una serie de mapas con las parcelas de cada agricultor "y donde directamente se podrá priorizar de un vistazo cuáles son aquellas fincas más preocupantes". Estos datos nos ofrecerán "un reflejo de la productividad final que tendrá la parcela".

Todo ello a través de "más de 2.000 variables satelitales, más de 800 climáticas y todo eso lo resumimos para que esté en el idioma del agricultor". También ofrecerá valores históricos con respecto a otros años, todo ello personalizado a cada parcela que se incorpore.

PERSONALIZADA

En resumen, ha indicado, "es una herramienta que ayudará a optimizar, será personal y con un equipo de ARAG ASAJA que dará fe de que lo que dice la herramienta está bien y si no es así, mejorarlo".

De momento, la aplicación se está perfeccionando y poco a poco "se irá alimentando. Queremos que sea sencilla y eficaz para el agricultor". Cuentan con una petición de 15 agricultores, 50 parcelas y 270 hectáreas aproximadamente para analizar "y creemos, según cronograma, que en un mes y una semana la podremos dar alta. Llevamos trabajando en el proyecto meses, con lo que esperamos las primeras funcionalidades tenerlas listas dentro de ese plazo".

A partir de ahí, "en función de las visitas de los técnicos, iremos añadiendo funcionalidades a la herramienta", ha finalizado.