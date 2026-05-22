Teinnova: Tecnología riojana para soluciones robóticas avanzadas en el ámbito de la limpieza industrial

Capellán destaca la capacidad innovadora de Teinnova para desarrollar soluciones robóticas avanzadas en el ámbito de la limpieza industrial - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha destacado este viernes durante la visita a las instalaciones de la empresa riojana Teinnova, en Logroño, "su capacidad durante más de veinte años de vida de aportar soluciones tecnológicas propias con propósito desde una permanente innovación que ofrecen soluciones para el sector de la limpieza industrial", que han permitido, por ejemplo, mecanizar y robotizar tareas de limpieza tradicionalmente manuales.

"Estamos orgullosos de que desde La Rioja seamos capaces de ser referentes mundiales en tecnología aplicada e innovación, ofreciendo soluciones especializadas a la sociedad y a las empresas, mejorando sus tiempos, seguridad y competitividad", ha apuntado.

Estas tecnologías van dirigidas a mejorar los procesos de limpieza en instalaciones industriales, en sistemas de ventilación y climatización, y en sistemas de extracción de humos, facilitando el acceso a zonas complejas, reduciendo los tiempos de trabajo, mejorando la seguridad de las operaciones y aumentando la productividad de la empresa.

La firma riojana, fundada en 2005, está especializada en diseñar, desarrollar y fabricar equipos avanzados mecanizados y robotizados para soluciones de limpieza técnica e industrial, destinados a sectores tan diversos como el vitivinícola, automoción o alimentación, sanitario, del tejido empresarial riojano, nacional e internacional.

Capellán, que ha estado acompañado por la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León; el gerente de la ADER, Luis Pérez Echeguren; y el fundador de Teinnova, Armando Sáenz Angulo, ha presenciado durante la visita una demostración de su nuevo robot VCR2, un modelo pensado para limpiar fachadas y amplias paredes de cristal en vertical.

Esta empresa comenzó su actividad hace dos décadas, erradicando la bacteria de la legionela en torres de refrigeración y evaporadoras, y actualmente cuenta con un amplio portfolio de productos, factura 4,5 millones de euros, da trabajo a 33 personas y centra el 75 % de su negocio en más de un centenar de países del mercado internacional, "convirtiéndose así en una referencia internacional y una muestra de la capacidad de las empresas riojanas para exportar".

"Desde una comunidad pequeña, reuniendo talento multidisciplinar, se es capaz de diseñar, desarrollar, producir y comercializar en todo el mundo, así como el servicio postventa, todo un desarrollo 360", ha apuntado el presidente.

Las soluciones desarrolladas por Teinnova se utilizan actualmente en multinacionales que comercializan sus productos en todo el mundo.

"Parece que en un pequeño pueblo no se pueden hacer grandes proyectos y este es el ejemplo de que sí se puede hacer. Llevamos veinte años en La Rioja y la innovación es nuestro núcleo. La innovación no se trata solo de hacer un producto, sino de generar ideas, de dar soluciones a los problemas que existen en nuestro campo, que es la limpieza técnica. Esa es la razón por la que nació Teinnova", ha explicado su fundador, Armando Sáenz Angulo.

Con el fin de atender la diversidad de necesidades, la compañía ha desarrollado cuatro líneas de productos-servicios diferenciados: TEGRAS para limpieza de sistemas de extracción de humos en cocinas profesionales e industriales; TECAI para limpieza de sistemas de ventilación y climatización; COVIX para desinfección y control sanitario; e Industrial Cleaning Solutions (ICS), nueva línea para el desarrollo de soluciones avanzadas y robóticas para limpieza industrial.

Por otro lado, Teinnova ofrece formación para que sus clientes saquen el máximo partido a su negocio. Dispone de planes a medida en diferentes modalidades e imparte cursos para orientar el modelo de negocio de las empresas.