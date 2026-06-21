El tejido empresarial riojano tiene un amplio horizonte de crecimiento a través de la digitalización en la nube

Archivo - Operando en internet con un dispositivo móvil. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Rioja se sitúa en el 12º puesto en el ranking nacional de comunidades y ciudades autónomas en cuanto a la adopción de la nube de sus empresas. Solo el 35% de sus empresas utiliza la nube, 9 puntos por debajo de la media española.

España vive una sorprendente paradoja en su viaje a la nube: nos cuesta dar el primer paso en los servicios básicos, pero una vez dentro, nos situamos por encima de la media europea en el uso estratégico de la tecnología.

En este contexto, La Rioja tiene ante sí el reto y la oportunidad de incorporar la tecnología cloud para potenciar su singular tejido productivo.

Según el informe Cloud Nation 2026, elaborado por la tecnológica española Aire, solo el 35% de las empresas riojanas contrata servicios en la nube. Este dato, que sitúa a la comunidad 9 puntos por debajo de la media nacional (44%), refleja el gran potencial de desarrollo digital que tiene la región.

La duodécima posición de La Rioja la ubica en el grupo de comunidades que necesitan un mayor impulso para no distanciarse de la cabeza del ranking.

Como parte del bloque de autonomías con una adopción de entre el 30% y el 40%, La Rioja puede encontrar en la nube un aliado estratégico para modernizar sus industrias más reconocidas, como la vitivinícola, y mejorar su competitividad a nivel global.

La aceleración en la adopción de estas tecnologías es un paso fundamental para asegurar el dinamismo de su economía en el nuevo escenario digital.

Según el informe, España se sitúa en el puesto 21º entre los países de la Unión Europea en cuanto al uso general de servicios de computación en la nube de pago, con una adopción nacional del 44%. Si tenemos en cuenta el uso de herramientas consideradas básicas, nuestro país se sitúa por debajo de la media de la UE.

Sin embargo, la situación cambia completamente al analizar soluciones tecnológicas de alto valor estratégico. Las empresas españolas demuestran un nivel de madurez superior al de sus vecinos.

La integración de aplicaciones ERP para la planificación de recursos empresariales en la nube alcanza el 47%, frente al 30% de media de nuestros socios europeos. Igualmente, España, con un 41,7% de penetración, supera la media de la UE en aplicaciones CRM (casi un 28%).

En contratación de potencia de cómputo para software propio, las empresas españolas alcanzan un 33%, mientras que la media en Europa es del 25%, y en plataformas para desarrollo de aplicaciones en España se alcanza casi un 31% frente al 26% de media europea.

El informe Cloud Nation 2026 de Aire es tajante en cuanto a los retos que afrontan las pequeñas empresas en la adopción de estas tecnologías. No es el precio, es el talento. El 60% de las empresas españolas señala la falta de conocimientos especializados relevantes como el principal motivo para no utilizar la nube.

Esta escasez de talento técnico castiga especialmente a las PYMEs (empresas de menos de 50 trabajadores), abriendo una brecha frente a las grandes corporaciones. Mientras las PYMEs se paralizan ante la complejidad técnica, las grandes empresas ya están inmersas en un superciclo de inversión impulsado por la Inteligencia Artificial y arquitecturas complejas.