Cena y velada navideña para personas que se encuentran solas - TELÉFONO DE LA ESPERANZA

LOGROÑO, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Por quinto año consecutivo, el Teléfono de la Esperanza en La Rioja organiza una cena en Nochebuena para acompañar a personas que están solas, o se sienten solas en una noche tan especial. Gracias a la colaboración de un amplio grupo de empresas y voluntariado de la Asociación, así como al apoyo del Gobierno de La Rioja a través de ConectaSuic y del Ayuntamiento de Logroño, esta iniciativa vuelve a hacerse realidad dentro del programa 'A tu lado'.

La Navidad es una época que invita a reunirnos, compartir y celebrar, pero no todas las personas cuentan en su entorno cercano con quien hacerlo. Algunas viven lejos de sus familias, otras han perdido a seres queridos o simplemente están o se sienten solas. En estas fechas, ese sentimiento de soledad puede hacerse más intenso. Por eso, esta cena busca ofrecer un espacio cálido de encuentro y afecto en el que compartir en compañía.

Cocineros profesionales y otras empresas colaboradoras contribuyen con una cena hecha con cariño, y con ella llegan también los villancicos, las historias, las conversaciones y el mejor regalo de la noche: el acompañamiento de quienes participan.

"Si quieres sumarte a nuestra propuesta solo te pedimos que traigas ganas de compartir una Navidad diferente en la que sentirte al lado de otros sea el gran regalo que haga que, juntos, esta Nochebuena sea un recuerdo que abrace el alma, porque esto es Navidad, y esta cena cobra sentido profundo cuando es compartida", han señalado.

Este año se suman de nuevo los colaboradores que hacen posible esta cita tan especial: Grupo Samaniego, Eurotoques, Embutidos Ortiz, 3 Lises, Palacios Alimentación, Panadería El Paraíso, Celebona, BOAL Eventos, Jeff de Bruges, Santos Ochoa, Azalea, Carlos Villoslada, las mujeres solidarias de Baños y byPatto, junto con un grupo de voluntarios y voluntarias del Teléfono de la Esperanza que cuidan cada detalle para que quien acude se sienta acogido, acompañado y conectado con el resto de participantes.

La presidenta del Teléfono de la Esperanza de La Rioja, Cristina Díez Fernández, ha indicado que "después de cinco años, hemos comprobado la importancia y acogida de esta iniciativa. Una noche que puede ser fría cuando se vive en soledad, se convierte en una experiencia compartida que da calor y esperanza. Las personas llegan a la cena tímidas, en silencio, y poco a poco se genera un ambiente de confianza, alegría sincera y cariño. Agradecemos la colaboración de cada una de las empresas que en esta ocasión vuelven a sumarse, también a las instituciones y al voluntariado siempre dispuesto. Que en estos días tan especiales nadie esté solo si necesita compartir con otros."

QUIÉN Y CÓMO

A esta cena 'Nochebuena A tu lado' puede asistir cualquier persona que se sienta sola, que pase la Navidad a solas porque su familia no está, porque haya perdido a alguien cercano o por cualquier otra circunstancia. El objetivo es ofrecer una Nochebuena en compañía, con otras personas en la misma situación y con voluntarios y amigos del Teléfono de la Esperanza de La Rioja.

Para acudir es imprescindible inscribirse previamente y tener la invitación.

Para hacerlo, hay que llamar al 941 24 49 48 (de lunes a viernes de 9,30 a 13,30 horas) o escribir a larioja@telefonodelaesperanza.org. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 5 de diciembre.

ACOMPAÑAR LA SOLEDAD

La soledad no deseada es un fenómeno cada vez más presente en nuestra sociedad. En lo que va de año, el Teléfono de la Esperanza en La Rioja ha recibido más de un millar de llamadas relacionadas específicamente con situaciones de soledad profunda y sufrimiento emocional y más de 5.000 llamadas de personas en situación de crisis.

Si te sientes sola, solo, o conoces a alguien que necesita apoyo, puedes acudir al programa 'A tu lado' del Teléfono de la Esperanza, un espacio en el que brindamos acompañamiento, escucha y recursos frente a la soledad o el aislamiento.