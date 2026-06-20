El Teléfono de la Esperanza recibe un galardón en los 'Oscar' de la publicidad por una campaña con 'huella' riojana

Imagen de la campaña - TELÉFONO DE LA ESPERANZA

LOGROÑO, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Teléfono de la Esperanza ha sido galardonado con un Bronce en los Clio Health Awards 2026, dentro de la categoría de Salud Mental, por la campaña audiovisual 'Puedes elegir otro futuro. Pide ayuda' y el vídeo principal de la misma 'All The Lives of Virginia Woolf' ('Todas las vidas de Virginia Woolf').

Los Clio Awards están considerados entre los reconocimientos internacionales más prestigiosos en el ámbito de la publicidad y la creatividad. De hecho, se les denomina como los 'Oscar' del sector. En el caso de la categoría de Salud, el premio distingue campañas capaces de generar impacto social y contribuir a mejorar la vida de las personas mediante ideas innovadoras y transformadoras.

'Todas las vidas de Virginia Woolf' fue lanzada en septiembre de 2025, desde el Teléfono de la Esperanza, con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio y planteó una reflexión sobre las segundas oportunidades y la importancia de solicitar ayuda ante el sufrimiento emocional. Para ello tomó como referencia la figura de la escritora británica Virginia Woolf, cuya vida estuvo marcada por problemas de salud mental y finalizó con su suicidio en 1941.

El reconocimiento ha sido concedido al Teléfono de la Esperanza como organización de ámbito nacional, pero la campaña tiene una importante huella riojana. Comenzó a gestarse en 2024 desde La Rioja gracias a la implicación del equipo del Teléfono de la Esperanza.

La oportunidad partió de una propuesta de colaboración de la agencia de publicidad Roderici, que ha realizado todo el trabajo creativo digital. La idea y la coordinación del proyecto fue de la presidenta de La Rioja en aquel momento, Magdalena Pérez, que era al mismo tiempo responsable del área de prevención de suicidio nacional.

Contó con la colaboración solidaria de riojanos como la actriz Gemma Viguera -poniendo base a la voz original de Virginia Woolf-; el músico Nacho Ugarte -a través de su estudio de grabación-, y el cámara José Luis Elguea (RTVE).

La campaña en La Rioja se extendió desde el 10 de septiembre hasta el 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, con el desarrollo de otros siete cortos audiovisuales en los que colaboraron siete mujeres, periodistas de diferentes medios de comunicación riojanos.

El elemento más innovador de la iniciativa es el trabajo audiovisual elaborado mediante inteligencia artificial a partir de documentos sonoros reales de Virginia Woolf.

Gracias a esta tecnología ha sido posible recrear la voz de la autora británica para plantear una pregunta que invita a la reflexión: qué habría ocurrido si hubiera tenido acceso a los recursos de apoyo emocional y prevención disponibles en la actualidad, qué posibles vidas podría haber vivido.

La campaña propone imaginar una vida alternativa para la escritora y, al mismo tiempo, lanzar un mensaje de esperanza a todas las personas que atraviesan momentos de sufrimiento emocional.

La pieza recuerda que en situaciones de crisis el cerebro activa una "visión túnel" que no nos permite valorar otras opciones, sin embargo, siempre existen alternativas, recursos y personas dispuestas a escuchar y ayudar, y con esto las opciones se abren y la vida puede seguir, y puede hacerlo con sentido.

La campaña sigue activa y ha logrado una notable repercusión social por la fuerza de su mensaje y por un enfoque innovador que combina sensibilidad, rigor y tecnología al servicio de la prevención.

El premio Clio Health supone ahora un nuevo impulso para seguir promoviendo la conversación social sobre la salud mental y la importancia de pedir ayuda a tiempo.