Un temporero es apuñalado en Rincón de Soto mientras dormía para robarle

Archivo - La Guardia Civil ha identificado al autor - GUARDIA CIVIL - Archivo

LOGROÑO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un temporero fue apuñalado en la mañana de ayer, domingo 21 de septiembre, en Rincón de Soto mientras mientras dormía y, al parecer, con el objetivo de robarle, tal y como ha informado la Guardia Civil.

Fue a las 06:45 horas de ayer domingo cuando varios ciudadanos alertaron a la Guardia Civil de una agresión sufrida por un temporero en Rincón de Soto.

Al personarse en el lugar, las unidades de Seguridad Ciudadana localizaron a un varón que había sido apuñalado mientras dormía, con la presunta intención de robarle.

La víctima fue trasladada en un primer momento al Hospital de Calahorra y, posteriormente, al Hospital San Pedro de Logroño.

El presunto autor de la agresión ha sido plenamente identificado y la investigación para el total esclarecimiento de los hechos está siendo desarrollada por agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en La Rioja.