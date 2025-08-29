La tercera 'Cata Popular' por cuadrillas se desarrollará el 14 de septiembre en el Espolón

LOGROÑO, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Fundación Caja Rioja, CaixaBank y la Cofradía del Vino de Rioja organizan una Cata Popular por cuadrillas que estará protagonizada por los vinos premiados en el Concurso de Vinos de La Rioja, que incluía al 35 Concurso de Cosecheros de La Rioja y al 3er Concurso de Vinos de Pueblo, celebrados el pasado mes de mayo. La actividad estará dirigida por la Cofradía del Vino.

El gerente de Fundación Caja Rioja, Carlos Fuentes; y el director de AgroBank en la dirección territorial Ebro de CaixaBank, David Navarro; y el presidente de la Cofradía del Vino, Pedro Crespo, han presentado esta mañana la actividad.

La Cata Popular se desarrollará el domingo 14 de septiembre en el Paseo del Espolón entre las 11,00 y las 13,00 horas, y contará con la coordinación de la Cofradía del Vino. Está abierta a grupos de cuatro personas hasta un total de doce grupos que podrán inscribirse hasta el 10 de septiembre a través de la web de Fundación Caja Rioja, fundacion-cajarioja.es. La cuota de participación es de 16 euros por cuadrilla.

La cata constará de dos partes. Una primera parte práctica, con la cata del grupo de vinos seleccionados, pertenecientes a las bodegas premiadas en la edición número 35 del Concurso de Cosecheros y de la tercera edición del Concurso de Vinos de Pueblo. Y una segunda parte teórica, que estará formada por preguntas relacionadas con la actualidad, historia y tradición de los vinos de nuestra DOCa. Tanto las preguntas prácticas como las teóricas estarán formuladas en formato test, con la pregunta junto a tres posibles respuestas, y serán respondidas por escrito. Asimismo, se catarán vinos de las bodegas premiadas en la edición número 35 del Concurso de Cosecheros y de la tercera edición del Concurso de Vinos de Pueblo.

Los miembros de la cuadrilla ganadora tendrán como premio un lote de vino de las bodegas ganadoras del Concurso de Vinos de Cosecheros de La Rioja y el diploma de 'Amigos de la Cofradía del Vino de Rioja', una publicación de Fundación Caja Rioja y la posibilidad de asistir a las actividades de la Cofradía como miembros de esta entidad durante un año. Las bases del concurso pueden consultarse también a través de la web de la Fundación Caja Rioja.

Este año entre los dos Concursos se han presentado 54 bodegas de las que 11 lo hacen por primera. La apuesta por la calidad de los caldos y el esfuerzo de los viticultores han quedado manifestada en esta ocasión al manejar una compleja cosecha con resultados interesantes. Han participado bodegas de 25 localidades riojanas.

LOS VINOS GANADORES

VINO TINTO

Primer premio. Bodegas Castillo de Mendoza, de San Vicente de la Sonsierra

Segundo premio. Bodegas y Viñedos Pérez de Urrecho, de Galbárruli

Tercer premio. Bodega Ruiz del Portal, de Ábalos

VINO BLANCO

Primer premio. Bodegas Solana de Ramírez, de Ábalos

Segundo premio. Bodegas Najerilla Sociedad Cooperativa, de Arenzana de Abajo

Tercer premio. Bodegas Ramón de Ayala, de Briñas

VINO ROSADO/CLARETE

Primer premio. Viñedos de Aldeanueva, de Aldeanueva de Ebro

Segundo premio. Señorío de Valbornedo, Soc. Coop., de Navarrete

Tercer premio. Bodegas Solana de Ramírez, de Ábalos

III CONCURSO DE VINOS DE PUEBLO

Los vinos ganadores en esta categoría han sido los siguientes:

Primer premio. Bodegas Marqués de Reinosa, S. Coop. de Autol

Segundo premio. Finca Cienvacas de Cenicero

Tercer premio. Bodegas Solana de Ramírez de Ábalos