La terna a hombros en Arnedo en una tarde en la que se ha cortado ocho orejas

Puerta grande para Urdiales, Manzanares y Roca Rey en Arnedo - EUROPA PRESS
LOGROÑO, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -
Puerta grande para Diego Urdiales, José María Manzanares y Andrés Roca Rey, en el festejo que ha cerrado la mini feria de San José en Arnedo. Los tres espadas han cortado ocho apéndices en una tarde de lleno en el coso arnedano, en el que se han lidiado astados de Núñez del Cuvillo, de desigual presentación, nobles y algunos descastados, a excepción del quinto que ha sido premiado con la vuelta al ruedo.
La terna ha respondido a los cariñosos aplausos del público, montera en mano y saludando desde el tercio. Tras ello, ha saltado a la arena 'Berlanguillo', al que el diestro local ha saludado con gusto a la verónica, si bien donde ha podido brillar con el capote ha sido con un gran quite por chicuelinas.
Pares destacados de Víctor García 'El Victor', para irse Urdiales a brindar al público. Lo ha sacado hasta los medios con unos soberbios doblones, para, a continuación, ofrecer un buen toreo con la mano derecha, donde ha cimentando gran parte de su actuación, si bien al natural ha logrado dos tandas extraordinarias de las que hacen afición. Buena estocada del de Arnedo para pasear las dos orejas.
Su segundo, el cuarto del festejo, 'Tobillito', Urdiales se ha enfrentado a un noble ejemplar de Núñez del Cuvillo, al que el riojano ha toreado con gusto, quietud y delicadeza, realizando una faena magnífica, que gran parte del tendido no ha tenido en cuenta, yéndose sin desorejar el astado. El diestro, aunque merecía mayor premio, se ha conformado con una vuelta al ruedo.
Manzanares, por su parte, con su primero, 'Ponderoso', que ha descabalgado al picador Paco María, se ha encontrado con un noble animal, al que le ha faltado clase. Voluntarioso el alicantino, sacando alguna tanda potable con la derecha. Con media estocada ha pasaportado a su oponente, siendo premiado con una oreja.
Con su segundo, el quinto de la tarde, un melocotón de capa, de nombre 'Ventoso', se ha topado con un gran toro, con clase, con el que ha podido estirarse a la verónica. En el último tercio, ha comenzado la faena con algo de toreo despegado, que ha ido corrigiendo según ha avanzado su actuación, para terminar con buenas tandas con la mano derecha, y una gran estocada. Dos orejas y vuelta al ruedo del animal.
Por su parte, Roca Rey con su primero, 'Pardillo' ha brillado con una serie de chicuelinas ceñidas. Ha comenzado la faena de rodillas pasándose al toro por la espalda, para irse al centro del anillo y ofrecer buenos pasajes con ambas manos. Toreo en redondo y de cercanías para concluir, a lo que unido a una buena estocada le ha hecho pasear dos trofeos.
Con el 'cierraplaza', de nombre 'Aguaclara', ha protagonizado un buen tercio de banderillas Agustín de Espartinas. A continuación, el diestro peruano, tras brindar al público, ha iniciado su actuación con ayudados por alto. Toreo a media altura con un astado noble, alternando algún pasaje con ligazón, para terminar pisando los terrenos del toro. Media y estocada desprendida, siendo premiado con una oreja.