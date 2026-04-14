'Un territorio, cinco experiencias' congrega citas alrededor del vino, el vermú, la música y la gastronomía

Archivo - La Plaza de la Paz de Haro cerrará las cinco citas - ALBERTO RUIZ ACIMAS-EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad de Desarrollo Turístico de Briñas, Casalarreina, Sajazarra, Ollauri y Haro ha organizado la iniciativa 'Un territorio, cinco experiencias' que congrega cinco citas alrededor del vino, el vermú, la música y la gastronomía.

Las alcaldesas, y alcaldes, de los cinco municipios han ofrecido una rueda de prensa para anunciar una iniciativa que busca "dinamizar el territorio", además de "poner en valor el patrimonio, la gastronomía y el bagaje cultural" de la zona, en palabras del alcalde de Casalarreina, Félix Caperos.

En un momento dulce del turismo en la zona, con llenos en la pasada Semana Santa y un turismo "desestacionalizado", ha dicho la alcaldesa de Haro, Guadalupe Fernández, la mancomunidad ha preparado cinco planes en otros tantos sábados del 25 de abril al 6 de junio.

Briñas dará el pistoletazo de salida con un Fiesta de la Primavera, que incluye un mercado de artesanía y vino, paseos en piragua y propuestas musicales como el concierto de Rocktronics.

El 2 de mayo, Casalarreina invita a 'Catalarreina', un encuentro en torno al vino y la gastronomía en el que participarán los restaurantes del municipio y que contará con música en vivo.

Como "pueblo de cuento" que es, Sajazarra ha organizado, el 23 de mayo, una feria con cuentacuentos, talleres y música en directo además del hermanamiento con otras localidades.

Ollauri se viste de gala el 30 de mayo con un mercado que fusiona vino, cultura y gastronomía con artesanía y una visita teatralizada al municipio además de recorridos en bicicleta entre viñedos y música en directo.

'El Mariano' cierra en Haro el 6 de junio con un festival alrededor del vermú que incluye la posibilidad de hacer uno propio además de degustarlo con gildas, aceitunas, patatas de churrería y mejillones.