Tomás Cámara Pastor - UR

LOGROÑO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La tesis doctoral de Tomás Cámara, realizada en la Universidad de La Rioja, ha creado la Escala de Violencia Afectivo-Sexual (EVAS) como herramienta para detectar la violencia de género.

Tal y como ha informado la Universidad de La Rioja, se trata de diecinueve preguntas que permiten detectar distintas formas de violencia física, psicológica, sexual y de control, incluidas aquellas relacionadas con el uso de teléfonos móviles y redes sociales.

El trabajo parte del hecho de que la violencia en el seno de las relaciones afectivo-sexuales entre adolescentes y jóvenes no siempre es sencilla de identificar, ya que no siempre se manifiesta en agresiones físicas o situaciones extremas.

Así, acciones como controlar los dispositivos móviles de la pareja, escrutar sus redes sociales, humillarle, ejercer presión para mantener relaciones o someterle a una crítica constante son conductas que pueden pasar desapercibidas o incluso confundirse con muestras de interés, preocupación o cariño cuando son exactamente lo contrario.

En este contexto, Cámara ha logrado el grado de doctor por la Universidad de La Rioja con la tesis 'Medición de la violencia en las relaciones de pareja y su relación con indicadores de bienestar psicológico en la adolescencia y adultez temprana'.

Desarrollada en el Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Rioja -en el marco del programa 283D Doctorado en Educación y Psicología (Real Decreto 99/2011)- ha sido dirigida por Javier Ortuño Sierra y Andrea Gutiérrez García y ha obtenido la calificación de sobresaliente 'cum laude'.

La tesis reúne tres estudios complementarios y que analizan tanto las distintas manifestaciones de violencia que se dan en las relaciones de pareja como su impacto en la salud mental y en el bienestar psicológico de los afectados.

En ese sentido, los resultados apuntan que existe una relación clara entre haber sufrido episodios de violencia y niveles elevados de malestar psicológico.

En concreto, dice la investigación, las personas que han vivido estas experiencias violentas muestra mayores síntomas de depresión y ansiedad, sentimientos de soledad, dificultades emocionales e incluso, en casos extremos, pensamientos suicidas. De igual manera, habitualmente registran niveles inferiores de autoestima, de bienestar psicológico y de satisfacción vital.

ESTUDIO ESTADÍSTICO

La investigación recoge un primer estudio estadístico en el que participaron 1.102 estudiantes de universidades españolas de entre diecisiete y treinta años. De ellos, el 73,2 por ciento apuntó haber sufrido alguna experiencia de acoso sexual.

Además, el 11,9 por ciento relató haber sufrido episodios de violencia sexual en el que el agresor era una pareja o expareja y el 18,9 por ciento por parte de terceras personas. En todo caso, estos resultados corresponden exclusivamente a la muestra analizada y no son extrapolables al conjunto de la población joven.

Uno de los datos que sostiene la investigación es que estas experiencias comienzan a concentrarse a partir de los quince años y que, con frecuencia, las personas responsables de ellas forman parte del entorno cercano de las víctimas: parejas, exparejas, amistades o personas conocidas.

Un segundo estudio, realizado con adolescentes y jóvenes de La Rioja y Navarra de trece a 21 años, mostró que determinadas acciones corren el riesgo de confundirse con conflictos cotidianos o, incluso, con gestos de cariño, cuando realmente no lo son.

Así, el 25,6 por ciento afirmó haber sufrido críticas constantes por parte de su pareja y el 15,2 por ciento aseguró haber experimentado situaciones de control o vigilancia de su teléfono móvil.

Entre las conductas detectadas aparecen las críticas constantes por parte de la pareja, las humillaciones, la vigilancia de la actividad digital, las restricciones de las relaciones personales o la presión para llevar a cabo prácticas sexuales no deseadas.

Muchas de estas formas de violencia, sostiene el estudio, corren el riesgo de normalizarse al ser interpretadas erróneamente como señales de afecto, preocupación o compromiso cuando no lo son.

Además de crear la Escala de Violencia Afectivo-Sexual (EVAS), diseñada para evaluar diferentes formas de violencia en las relaciones de pareja de adolescentes y jóvenes, el trabajo también ha validado la versión española de la Modified Conflict Tactics Scale (M-CTS).

Se trata de una escala utilizada para evaluar conflictos y comportamientos violentos en las relaciones de pareja durante la adolescencia, lo que proporciona nuevos recursos para la investigación y para la detección temprana de situaciones de riesgo.