Una tesis explica que la traducción de títulos de películas no obedece solo a márketing, tiene en cuenta el argumento

LOGROÑO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La película 'The Post' fue traducida como 'Los archivos del Pentágono', el film bélico 'Fury', como 'Corazones de acero' o la oscarizada 'A Beautiful Mind', como 'Una mente maravillosa', pero que unos y otros títulos no correspondan a traducciones literales no obedecen solo a "decisiones arbitrarias que dependen exclusivamente de cuestiones de marketing y aspectos culturales".

En su tesis doctoral, Carla Ovejas explica cómo el proceso creativo de traducción se explica en función de determinadas operaciones cognitivas -como la reducción y la expansión-, que "tienen en cuenta la información del argumento de la película" cuando "el título original es difícil de traducir literalmente".

Carla Ovejas Ramírez ha obtenido el grado de doctora por la Universidad de La Rioja tras la defensa de su tesis 'Cognitive Modeling and conceptual complexity in translation, multimodal communication, and constructionalization'.

Desarrollada en el Departamento de Filologías Modernas de la Universidad de La Rioja - en el marco del programa de Doctorado 682D en Filología Inglesa (Real Decreto 99/2011)- esta tesis ha sido dirigida por María Sandra Peña Cervel y Francisco José Ruiz de Mendoza Ibáñez y ha logrado la calificación de sobresaliente 'cum laude' con mención internacional al título.

Elaborada como un compendio de artículos, la tesis explora la modelación cognitiva aplicada a tres áreas diferentes de análisis como son la construccionalización, la multimodalidad y la traducción.

Es en este último aspecto en el que la doctora Ovejas Ramírez se fija -en el artículo publicado en John Benjamins Publishing Company- en la relación existente entre títulos de películas en inglés y sus traducciones al español peninsular en términos de diferentes operaciones cognitivas, tanto de forma aislada como, más frecuentemente, en combinación.

En concreto, ha reunido un corpus de 202 títulos de películas dramáticas, originariamente en lengua inglesa, estrenadas entre 1990 y 2018, a partir del cual ha categorizado las operaciones cognitivas; es decir, los mecanismos mentales que construyen una representación semántica a partir de un input lingüístico para hacerlo significativo en contexto.

Esto le permite explicar las razones por las cuales algunos títulos en español peninsular de películas dramáticas en inglés están relacionados con el título original, en vez de argumentar que esos corresponden a "decisiones arbitrarias que dependen exclusivamente de cuestiones de marketing y aspectos culturales".

"Si bien coincidimos con la opinión generalizada sobre la creatividad del proceso de traducción -afirma la doctora Carla Ovejas- esta habilidad no es exclusivamente el resultado de decisiones motivadas por consideraciones de marketing, sino que está mediada por nuestro sistema conceptual".

Ella descarta "la supuesta irregularidad, o incluso arbitrariedad, de las traducciones libres (especialmente)" en favor de una explicación "en términos de operaciones cognitivas, con la reducción y la expansión predominando".

Por tanto, añade, "la traducción de los títulos tiene en cuenta la información del argumento", ya que este "se utiliza para comprender el título original, cuando es difícil de traducir literalmente" y "se interpreta a través de elaboraciones inferenciales, que son básicamente metonímicas" o mediante "un enfoque complementario al resaltar contrastes, información focal, y así sucesivamente".

ALGUNOS EJEMPLOS

La película The Post -protagonizada por Tom Hanks y Meryl Streep en 2017- fue traducida en su versión en español peninsular como Los archivos del Pentágono. A primera vista, los títulos pueden parecer no tener ninguna similitud conceptual. Sin embargo, la traducción es fruto de una operación cognitiva de reducción: una compañía (el periódico The Washington Post o The Post) por los documentos (los papeles desclasificados sobre la Guerra de Vietnam) que publica.

La película Corazones de acero -protagonizada en 2014 por Brad Pitt- se titulaba originalmente Fury, haciendo referencia a un modelo de tanque alemán en la II Guerra Mundial. Tanque que representa, metonímicamente, a los soldados dentro de este vehículo militar. En otras palabras, hay una operación de reducción en la que el dominio matriz del tanque se utiliza para resaltar un subdominio destacado, los soldados, de los cuales se enfatiza su valentía. La traducción al español es más rica en implicaciones de significado que el título original, ya que el corazón es el lugar que se asocia a las emociones, pero "un corazón de acero endurecido, lo que sugiere la ausencia de sentimientos como la misericordia y la compasión", en un contexto bélico.

Una mente maravillosa fue la traducción escogida para la película en inglés A Beautiful Mind, que le valió una nominación al Oscar a Russel Crowe. La traducción es un caso de parametrización metonímica por el cual el término genérico "beautiful" se convierte en 'maravillosa' para ajustarse a los requisitos contextuales de la película: la vida de John Nash, un matemático excepcional con problemas en sus relaciones sociales y en constante lucha entre su talento y su vida personal.

En conjunto, la investigación doctoral de Carla Ovejas Ramírez ha categorizado 14 tipos diferentes de operaciones cognitivas en la traducción de los títulos y que, en el corpus de 202 títulos analizados, la 'Traducción Literal' (The Curious Case of Benjamin Button / El curioso caso de Benjamin Button) supone un 40,10 %; seguida del 'Préstamo' (Seven/Seven), con un 28,21%.

Otras operaciones son la 'Reducción' (Gone Girl / Perdida), 5,45 %; la 'Expansión' (The Martian - Marte), 4,45 %; 'Reducción más operación de contenido' (Three Billboards outside Ebbing, Missouri / Tres anuncios en las afueras), 3,96 %; 'Préstamos más operación contenido' (The Imitation Game / The Imitation Game. Descifrando el enigma), con un 3,96 %; 'Parametrización' (The Big Short / La gran apuesta), 3,96 %; 'Expansión más operación de contenido' (The Help / Criadas y señoras), 2,97 %; 'Generalización' (The Commuter / El pasajero), 1,98 %; 'Traducción literal más operación de contenido' (13 Hours / 13 horas: los soldados secretos de Bengasi), 1,98 %; 'Traducción literal y préstamo' (Pride & Prejudice / Orgullo y prejuicio), con un 1,48%; 'Saturación' (The 15:17 to Paris / 15:17 tren a París), 0,50 %; 'Contraste' (Good Will Hunting / El indomable Will Hunting), 0,50 %; y 'Refuerzo' (American Hustle - La gran estafa americana), 0,50 %.

Carla Ovejas Ramírez ha disfrutado, durante su investigación doctoral, de una beca FPI del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (2019-2020) y de una beca FPU del Ministerio de Universidades (2020-2023); y ha desarrollado dos estancias de investigación, en la School of English de la Aristotle University of Thessaloniki (Grecia) y en la Doctoral School of Linguistics de la Eötvös Loránd University (Budapest, Hungría).