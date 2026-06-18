Una tesis logra el diseño de vacunas terapeúticas contra el cáncer que prolonga la supervivencia en ratones

Una tesis, de Carmen Bretón Beltrán, logra el diseño de vacunas terapeúticas contra el cáncer que prolonga la supervivencia en ratones - UR

"La investigación de hoy es la medicina del mañana", ha resaltado la presidenta de la AECC La Rioja, Elena Eguizabal LOGROÑO 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una tesis realizada en la UR ha logrado el diseño de vacunas terapéuticas para combatir el cáncer que prolonga la supervivencia en ratones. Un trabajo con el que Carmen Bretón Beltrán ha obtenido el grado de doctora por la Universidad de La Rioja. Aunque ha reconocido que los resultados "han sido muy buenos" sí que todavía queda un largo recorrido y financiación para que se pueda aplicar en ensayos clínicos con humanos".

Para explicar su tesis, Bretón ha querido destacar en primer lugar que este tipo de vacunas son diferentes a las preventivas. Con este trabajo se han utilizado otro tipo de vacunas -terapéuticas- que son una nueva inmunoterapia con la cual se intenta entrenar al sistema inmunitario de los pacientes para que sea este mismo el que ataque de forma selectiva y efectiva a las células tumorales. Podría ser efectivo, ha dicho, "en tumores sólidos de cáncer de mama, páncreas o de hígado".

Aunque como ha reconocido, gracias a este trabajo "hemos obtenido muy buenos resultados" sí que ha destacado que "únicamente" se ha podido testar en ratones, por lo tanto "aún falta un largo recorrido y financiación para que esta tesis pueda ser trasladada de la universidad a la clínica".

"Sería fundamental realizar todavía más ensayos preclínicos y que sean lo suficientemente buenos como para que otras empresas lleguen a comprar este tipo de formulaciones y pasen ya los ensayos clínicos con humanos", ha finalizado.

TESIS DOCTORAL

En esta tesis doctoral -desarrollada gracias a un contrato predoctoral de la Asociación Española Contra el Cáncer en La Rioja- se han diseñado y sintetizado 14 nuevas versiones del antígeno Tn, 4 de las cuales han sido seleccionadas como candidatos para su incorporación en vacunas terapéuticas.

Desarrollada en el Departamento de Química de la Universidad de La Rioja -en el marco del programa de doctorado 781D (Real Decreto 99/2011) y gracias a un contrato predoctoral de la Asociación Española Contra el Cáncer en La Rioja- la tesis Design of Therapeutic Vaccines Based on the Tn Antigen ha sido dirigida por Jesús Manuel Peregrina García y Francisco Corzana López, y ha sido calificada con sobresaliente 'cum laude' y mención internacional al título.

La tesis doctoral de Carmen Bretón Beltrán forma parte de la línea de investigación que llevan a cabo los grupos QuiBi y Glycopep4life liderados por sus directores de tesis centrada en el diseño de vacunas terapéuticas basadas en el antígeno Tn.

El antígeno Tn es una señal característica o biomarcador presente en la superficie de distintas células tumorales. Las vacunas terapéuticas usan esas señales para reconocer las células cancerosas de las sanas con el fin de destruir a las primeras sin dañar a las segundas.

No obstante, no siempre el biomarcador es suficiente para despertar una respuesta inmunitaria potente. En este sentido, la tesis doctoral de Carmen Bretón le ha permitido crear versiones sintéticas y mejoradas químicamente del antígeno Tn más robustas y más fáciles de detectar por las defensas del organismo.

CUATRO AÑOS

A lo largo de cuatro años -gracias al contrato predoctoral financiado por la Asociación Española Contra el Cáncer en La Rioja-, la doctora Bretón Beltrán ha diseñado y sintetizado 14 nuevos miméticos del antígeno Tn, de los cuales cuatro fueron seleccionados como candidatos para su incorporación en vacunas terapéuticas.

Estos miméticos se integraron en unos epítopos (sitios de reconocimiento inmunitario) distintos a los explorados hasta la fecha. Al combinarse con una proteína transportadora y probarse en modelos murinos con distintos tumores, las nuevas formulaciones lograron aumentar la supervivencia de los animales. Este resultado abre una puerta real hacia futuras terapias.

Además, para que estas moléculas lleguen bien a su destino dentro del cuerpo humano se han probado tres tipos distintos de 'vehículos', como son las nanopartículas de oro, nanocristales de celulosa y una proteína transportadora llamada CRM197.

Estos 'vehículos' cuentan con un menor impacto ambiental y una mayor eficiencia, ya que no hace falta inundar la vacuna de antígeno para que funcione, sino que con una cantidad mínima puede obtenerse una respuesta inmunitaria eficaz. Este dato resulta clave para el diseño de vacunas más precisas, seguras y económicas en el futuro.

Carmen Bretón Beltrán ha llevado a cabo su tesis doctoral con una ayuda financiada por la Asociación Española Contra el Cáncer en La Rioja con fondos procedentes de la Carrera de la Mujer por la Investigación. En el transcurso de su investigación ha desarrollado una estancia en la Universidad de Cambridge.

"LA INVESTIGACIÓN DE HOY, LA MEDICINA DEL MAÑANA"

Por su parte, la presidenta de la AECC Rioja, Elena Eguizabal, ha agradecido el trabajo realizado en la UR porque desde la Asociación "estamos muy comprometidos con la investigación en cáncer en España y en La Rioja porque estamos convencidos de que la investigación de hoy es la medicina del mañana y la esperanza de muchos pacientes".

"Nosotros ponemos fondos, esfuerzos y colaboración pero nada de esto sería posible sin centros como éste donde se pudieran desarrollar esas tesis". Actualmente la AECC cuenta con ocho becas simultáneas de investigación en cáncer en La Rioja, cuatro de ellas están aquí en la Universidad de La Rioja.