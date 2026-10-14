Archivo - Una tesis de la UR analiza la poesía de Cristina Peri Rossi desde una perspectiva queer - UNIVERSIDAD DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La escritura de Cristina Peri Rossi, leída desde una perspectiva queer, ayuda a imaginar el futuro no como una promesa utópica, sino como un horizonte esperanzador en el que diferentes formas de deseo puedan encontrar su lugar sin quedar sometidas a una única norma.

Esa es una de las conclusiones de la tesis 'Identidad, deseo y exilio: una lectura queer de la poesía de Cristina Peri Rossi', con la que Sara Zerrouti Holguín ha obtenido el grado de doctora por la Universidad de La Rioja, con la calificación de sobresaliente 'cum laude'.

Desarrollada en el Departamento de Filologías Hispánica y Clásicas, en el marco del programa 681D de Doctorado en Humanidades (Real Decreto 99/2011), la tesis ha sido dirigida Miguel Ángel Muro Munilla, catedrático de Teoría de la Literatura de la Universidad de La Rioja.

La tesis propone una lectura queer de la obra poética de la autora uruguaya Cristina Peri Rossi (Montevideo -Uruguay-, 1941), Premio Cervantes 2021.

La investigación analiza la relación entre identidad, deseo, exilio y escritura, y muestra cómo su poesía permite pensar las subjetividades y las formas de habitar el lenguaje desde una perspectiva no heterocentrada.

La tesis se estructura en tres partes. En la primera, sitúa las teorías queer dentro del marco de las filosofías de la sospecha y repasa la evolución del concepto de sujeto desde la premodernidad hasta la posmodernidad, con especial atención a las aportaciones de Michel Foucault y Jacques Derrida, cuyas propuestas han favorecido la aparición del pensamiento queer.

A partir de ahí, la investigación relaciona a Derrida con Jacques Lacan y se detiene en conceptos como el significante, la mirada y el espacio, que sirven como herramientas metodológicas para leer la obra de Peri Rossi. La tesis también revisa las teorías queer y su crítica a la idea de identidad como esencia, así como su cuestionamiento de las nociones naturalizadas de sexo y género.

En la segunda parte, la tesis examina la figura de Peri Rossi y plantea que no basta con una lectura que la reduzca a una identidad fija, ni como mujer ni como lesbiana, sino que conviene entender su autoría desde una perspectiva más flexible y plástica. Este enfoque permite valorar la dimensión identitaria sin simplificar la complejidad de su escritura.

La tercera parte aplica las herramientas teóricas queer a varios poemarios de la autora. La investigación muestra que su poesía cuestiona las identidades sexuales y de género binarias, dialoga con el psicoanálisis lacaniano y convierte el exilio, las ciudades y la escritura en espacios marcados por una extranjería constitutiva.

Así, la tesis concluye que la escritura de Peri Rossi, entendida como un dispositivo queer, permite pensar el futuro no como una promesa utópica, sino como un tiempo abierto y esperanzador, en el que diferentes formas de deseo puedan convivir sin quedar sometidas a una norma única.