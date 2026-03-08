Tesis UR descubre en el músico Joaquín Larregla "un compositor que cuida la escritura y la técnica para el piano"

Archivo - Retrato de Joaquín Larregla - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

LOGROÑO, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una tesis descubre en el músico Joaquín Larregla "un compositor que cuida la escritura y la técnica para el piano", poniendo en valor un legado desconocido. Raquel del Val Serrano ha obtenido el grado de doctora por la Universidad de La Rioja tras la defensa de su tesis titulada 'Joaquín Larregla Urbieta (1865-1945). Vida, obra y técnica pianística', por la que ha logrado la calificación de sobresaliente.

Desarrollada en el Departamento de Ciencias Humanas de la UR -en el marco del programa de Doctorado 684D en Musicología (Real Decreto 99/2011)- esta tesis ha sido dirigida por Teresa Cascudo García-Villaraco.

Joaquín Larregla Urbieta (Lumbier, Navarra, 1865-Madrid, 1945) fue una de las figuras representativas de la composición, la docencia y la interpretación española durante uno de los períodos más prósperos de la literatura pianística a nivel mundial.

En su tesis doctoral, Raquel del Val hace emerger "de la oscuridad las aportaciones y la labor creadora de Larregla, al descubrir a un compositor que cuida especialmente la escritura y la técnica para piano", señala.

El auge del romanticismo y los movimientos nacionalistas coincidieron en el s. XIX con el perfeccionamiento técnico y mecánico del piano, en una época en la que se acrecienta la pasión por los viajes y la exploración de lo singular en el arte.

Esto fomentó la presencia de músicos españoles en otros países y la llegada de grandes figuras extranjeras a España, músicos foráneos que son reconocidos como compositores, concertistas y fundadores de escuelas técnicas del piano.

Frédéric Chopin, Franz Liszt o el norteamericano Louis M. Gottschalk son reconocidos explícitamente como compositores y pianistas de prestigio, acompañados por los españoles Isaac Albéniz y Enrique Granados en nuestro país.

Sin embargo, "otras personalidades de una valía considerable en estos mismos campos de la escritura y la interpretación pianística se vieron ensombrecidas", lo que llevó impidió darles "el reconocimiento merecido, probablemente por coincidir en el tiempo con las figuras anteriormente mencionadas".

Joaquín Larregla es autor de un extenso catálogo de obras para piano, además de cultivar el género vocal, camerístico y orquestal; y comenzó su andadura artística respondiendo al perfil de niño prodigio del piano, para convertirse poco después en un concertista reconocido en los escenarios españoles y europeos, especialmente en Italia, Francia y Suiza.

La doctora Raquel del Val destaca en Larregla "la impronta del pianista virtuoso exhibidor de verdaderos alardes técnicos junto a introspecciones líricas, condiciones que además aprovecha para la formación de futuros concertistas durante su período docente en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid".

A sus facetas de compositor, concertista y pedagogo se suma su rasgo académico a través de su pertenencia a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, lo que "completa un polifacético perfil en la España de la época a través de un legado tan desconocido como poco interpretado", concluye.

LA AUTORA.

Raquel del Val Serrano -nacida en Alicante y afincada en León desde los 4 años- es Titulada Superior en Piano por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y en Música de Cámara por el Conservatorio Superior del Principado de Asturias.

Es licenciada en Derecho por la Universidad de León, Máster en Investigación Musical por la Universidad Internacional de Valencia; integrante de la Sociedad Española de Musicología y Académica Correspondiente de la M. I. Academia de la Música Valenciana.

Alterna su actividad concertista con la investigación musicológica, convirtiéndose en la única pianista que recupera y estrena obras de tres generaciones de una importante saga de compositores: Federico Moreno-Torroba Larregla, su padre, Federico Moreno-Torroba Ballesteros y, su abuelo, Joaquín Larregla.

Actualmente se encuentra inmersa, desde hace años, en la revisión y publicación de los legados del compositor burgalés Antonio José Martínez Palacios y del leonés Pedro Blanco. El Consell Valencià de Cultura le ha encargado para su publicación el análisis crítico y estudio musicológico e interpretativo de las obras de la compositora alicantina Lola Vitoria.

Considerada una de las mejores especialistas en música española, su labor de investigación se completa con la de divulgación, a través de artículos que escribe para prestigiosas publicaciones especializadas en la materia, como la revista 'Ritmo', de la que además ha sido portada.

Son habituales sus intervenciones en directo en Radio Nacional de España interpretando música romántica y española, reestrenando obras en las que las referencias de sus últimas interpretaciones públicas se remontan a finales del siglo XIX y al primer tercio del XX.

Ha sido invitada por las Universidades de Alicante, La Rioja, Elche, León, la Internacional de Valencia, Valladolid, Alcalá de Henares, la Facultad de Letras de Oporto y la Manhattan School of Music de Nueva York, instituciones donde ha impartido Master Class, conferencias e interpretaciones de música española; del mismo modo ha participado en el Festival 'ILAMS' de Londres.