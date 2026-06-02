Los 'therian', García Marquez y Gloria Fuertes, entre los temas de la PAU de Lengua y Literatura en La Rioja

Alumnos esperan para comenzar su primer examen de la PAU 2026, en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid - Alberto Ortega - Europa Press

LOGROÑO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un comentario de texto sobre los 'therian', el siempre recurrente Gabriel García Márquez o Carmen Laforet en novela y Gloria Fuertes o Ángel González en poesía han sido algunos de los temas que los jóvenes riojanos han tenido que escoger para inaugurar las pruebas de la PAU 2026 en Lengua y Literatura.

Tras una hora y media de examen, los alumnos han ido abandonando las aulas de la Universidad de La Rioja con diversidad de sensaciones. Aunque las caras de alivio tras hacer el primero eran evidentes, sí que muchos han querido apurar el tiempo restante hasta el siguiente examen (Historia de la Filosofía de 12,00 a 13,30 horas) para coger fuerzas con un pequeño almuerzo o para seguir repasando.

Las alumnas de Maristas, Pía y Martina, han reconocido que aunque han llegado nerviosas "una vez empiezas a escribir te vas relajando y ha salido bien". Ambas creen que han salido "con buenas sensaciones" y aunque "no ha salido la Casa de Bernarda Alba que la teníamos bien preparada, estamos contentas".

Por su parte, Irene y Mónica del IES Comercio sí que han indicado que la parte de sintaxis "ha sido un poco difícil" pero, en general, también han salido "contentas". Al final, han dicho, "ha sido llegar aquí y ver que es como te dicen en clase, entonces te tranquilizas y ya está".

En términos generales, la vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad de La Rioja y miembro de la comisión organizadora de las pruebas de acceso a la universidad, Marian Martínez Calvo, ha reconocido que la primera prueba ha ido bien. "Han salido muy sonrientes", ha indicado a los medios.

NORMALIDAD

En concreto, este martes han comenzado en La Rioja las pruebas de la PAU y "todo ha salido con normalidad". De los 1.629 estudiantes que se han matriculado a la PAU, a la fase de acceso que se examinan de las asignaturas obligatorias estaban convocados 1.480.

Sí que ha indicado que en la sede '1' (Quintiliano) han faltado 3 alumnos y en la sede '2' (Facultad de Ciencia y Tecnología) no han ido cinco. En la de Calahorra "no ha faltado nadie".

"Todo ha transcurrido con normalidad, los estudiantes estaban tranquilos y el examen de Lengua ha comenzado a tiempo, a las nueve y media".

Se ha realizado -prosigue- siguiendo las directrices marcadas de competencialidad y los acuerdos de CRUE para garantizar más o menos que el examen sea de las mismas características a nivel estatal.

Como ha recordado la prueba de Lengua se estructura en tres bloques; Comunicación, expresión lingüística y educación literaria.

En el bloque de comunicación el tema elegido ha sido un artículo de Delia Rodríguez titulado 'Piernas peludas asesinas', que hace referencia a los 'therians' y los alumnos debían responder dos preguntas al respecto.

En el segundo bloque se han realizado tres preguntas relativas a marcadores textuales referentes a ese texto.

En el último bloque, que es Educación Literaria, había dos preguntas sobre un fragmento de 'Nada' de Carmen Laforet y otro a 'Crónica de una muerte anunciada' de Gabriel García Márquez.

Y por último, como novedad, los jóvenes debían elaborar un texto expositivo argumentativo personal sobre las ventajas y desventajas de ser joven en el mundo actual. Además también debían hablar sobre dos poemas en el texto, uno de Gloria Fuertes y otro de Ángel González.

Finalmente ha recordado que el próximo 15 de junio, antes de que salgan las notas de la PAU, habrá una charla sobre acceso y admisión que ayudará a los más jóvenes a iniciar los trámites que vienen a raíz de la publicación de las notas.