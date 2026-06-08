El tiempo estable continuará este lunes en la mayor parte del país con subidas de temperaturas en el sur y C. Valenciana

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El tiempo estable predominará este lunes en la mayor parte del país con cielos poco nubosos o despejados, aunque con algunos episodios de inestabilidad localizada. Las temperaturas máximas subirán de forma notable, más de seis grados, en el interior de la Comunidad Valenciana y alrededores y en zonas bajas de la mitad sur de la Península, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Lérida tiene activos avisos por lluvias y tormentas y Zaragoza por viento.

El paso de un frente poco activo dejará cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones débiles en Galicia y el área cantábrica, mientras que por la tarde se esperan lluvias en los Pirineos y en Teruel que podrían ser localmente fuertes.

Además de Galicia y el área cantábrica, se esperan cielos nubosos en el norte de Canarias, el alto Ebro y, durante las primeras horas, en el área del Estrecho y Melilla. Son probables las nieblas matinales en Galicia y el interior del área cantábrica.

Por su parte, las temperaturas máximas protagonizarán contrastes durante la jornada. En el interior de la Comunidad Valenciana y zonas aledañas, se superarán los 34 grados en depresiones del nordeste, mientras que en zonas bajas de la mitad sur, podrían darse máximas de hasta 37 grados, como es el caso del Guadalquivir. Por el contrario, el Cantábrico oriental y el alto Ebro registrarán descensos notables e incluso localmente extraordinarios, de más de diez grados.

Las máximas también subirán en Baleares, el extremo sur y el tercio oriental, y bajarán en el oeste y el norte. Se prevén noches tropicales, con mínimas superiores a 20 grados, en La Mancha y el Guadalquivir.

En cuanto al viento, soplará del norte o del oeste en la Península, con excepciones en los litorales del sureste y el Estrecho, donde será de componente este antes de rolar a poniente, y en el Ampurdán, donde soplará del sur. El interior registrará viento flojo, más intenso en los litorales y con intervalos fuertes en Castilla y León por la tarde. En el valle del Ebro no se descartan rachas muy fuertes de cierzo, superiores a 70 kilómetros por hora. El régimen de brisas dominará el resto de los litorales mediterráneos y el viento será flojo y del este en Baleares.

En Canarias el alisio soplará moderado con rachas muy fuertes superiores a 70 kilómetros por hora en zonas expuestas. Los cielos estarán nubosos en el norte de las islas y las temperaturas no experimentarán cambios significativos.