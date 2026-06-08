El tiempo para hoy, lunes 8 de junio de 2026, en La Rioja: máximas en notable descenso

LOGROÑO, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, lunes 8 de junio de 2026, en La Rioja, temperaturas máximas en notable descenso.

Se esperan intervalos nubosos, predominando las nubes bajas, sin descartar algunas precipitaciones débiles dispersas en la Rioja Alta y la sierra.

El viento será del noroeste y norte, flojo o moderado. Las temperaturas mínimas no tendrán cambios, o irán en ligero ascenso, en el valle y las máximas irán en notable descenso. Por localidades, oscilarán entre 15 y 29 en Calahorra; 13 y 24 en Haro; y 14 y 25 en Logroño.