El tiempo para hoy, viernes 14 de agosto de 2026, en La Rioja: máximas altas y lluvias

Europa Press La Rioja
Publicado: viernes, 14 agosto 2026 5:31
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    LOGROÑO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, viernes 14 de agosto, en La Rioja, temperaturas máximas significativamente altas en el valle y chubascos y tormentas durante la tarde.

   Se esperan intervalos nubosos, con nubes de evolución diurna. El viento será variable, flojo o moderado. Las temperaturas mínimas no tendrán cambios, o irán en ligero descenso en el valle, y las máximas irán en descenso.

    Por localidades, oscilarán entre 22 y 39 grados en Calahorra; 19 y 37 en Haro; y 20 y 37 en Logroño.

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