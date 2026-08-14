El tiempo para hoy, viernes 14 de agosto de 2026, en La Rioja: máximas altas y lluvias

LOGROÑO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, viernes 14 de agosto, en La Rioja, temperaturas máximas significativamente altas en el valle y chubascos y tormentas durante la tarde.

Se esperan intervalos nubosos, con nubes de evolución diurna. El viento será variable, flojo o moderado. Las temperaturas mínimas no tendrán cambios, o irán en ligero descenso en el valle, y las máximas irán en descenso.

Por localidades, oscilarán entre 22 y 39 grados en Calahorra; 19 y 37 en Haro; y 20 y 37 en Logroño.